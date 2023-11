Zaprodali se Rusku! Tenisové hvězdy jedou do Petrohradu, trest je nečeká

Hráči kteří zasáhnou do turnaje v Petrohradu • Twitter / @ukrtennis_eng

Hráči kteří zasáhnou do turnaje v Petrohradu • Twitter / @ukrtennis_eng

O co přichází během sezony, to chtějí dohnat po ní. A tak si po roce Rusové opět naplánovali na tento víkend druhý ročník tenisové exhibice Trophies of Northern Palmyra. Do Petrohradu dorazí „tvrdé jádro“ ruského tenisu jako Karen Chačanov či Veronika Kuděrmetovová. Punc světovosti akci, kterou sponzoruje ruský plynárenský gigant Gazprom, mají dodat Italka Jasmine Paoliniová (30. na WTA), Bulharka Viktorija Tomová (79.), Francouz Adrian Mannarino (22. na ATP), Španěl Roberto Bautista (57.) či srbské duo Laslo Džere (33.) – Dušan Lajovič (46.).

Ač se nejedná o „áčkové“ celebrity tenisového světa, fanoušky pohoršuje, že známá jména kývnou za jistě lukrativní startovné na akci pořádanou v zemi, jež rozpoutala válečný konflikt na Ukrajině a během něhož zabila víc než deset tisíc civilistů. Zdá se však, že to je také to jediné, co příznivci tenisu mohou dělat.

WTA poskytla agentuře Reuters prohlášení, v němž uvedla, že zúčastněným tenistkám žádný trest nehrozí. „WTA nemá s touto akcí nic společného a ani nepodporuje její pořádání. Tenistky hrají na WTA Tour jako nezávislé osoby a podle svého uvážení mají možnost zúčastnit se mimo sezonu bez penalizace jakýchkoliv exhibicí.“ Mužská ATP k situaci vyjádření neposkytla.

Třídenní tenisový turnaj je vystavěn jakou soutěž týmů nazvaných Lvi a Sfingy. Každý tým se skládá ze tří tenistek, tří tenistů a hrajícího kapitána. Kapitány jsou Nikolaj Davyděnko, někdejší světová trojka, a dvojnásobná grandslamová vítězka Světlana Kuzněcovová.

Česko-ruské pnutí

Právě Kuzněcovová se letos navezla do Petry Kvitová , jež se během turnaje v Miami vyslovila proti startu ruských sportovců na olympiádě v Paříži. „Je evidentní, že Češi jsou vůči Rusům velmi zaujatí. Na celém světě panuje propaganda a rusofobie. Jsem toho názoru, že hráči by z toho měli být vynecháni. Měli by prostě jen hrát tenis,“ radila Kvitové tehdy Ruska.

Za horlivého podporovatele kroků Putinovského režimu je v mužské šatně považován Karen Chačanov a to samé platí o Veronice Kuděrmetovové. Ta během sezony hrála tenis s nášivkou kontroverzní sponzorské firmy Tatněfť, jež logisticky podporovala ruskou armádu. Když ji letos ve 2. kole Wimbledonu vyřadila Markéta Vondroušová , měla z toho pozdější šampionka dvojnásobnou radost.

„Hrála jsem s ní loni v Indian Wells, když zrovna začala válka. A bylo to maso. Ten zápas ve mně zanechal hlubokou stopu. Byla tehdy strašně přehecovaná, úplně se tam bila do prsou. Strašné, úplné šílenství. Mám na ni od té doby docela velkou pifku,“ pravila tehdy.

Další Ruska Anastasija Potapovová, která se nyní představí na Trophies of Northern Palmyra, dostala na jaře oficiální napomenutí od WTA za to, že před zápasem třetího kola na turnaji v Indian Wells na sobě měla dres fotbalového Spartaku Moskva. V Petrohradu nebudou chybět ani ruští rodáci v kazachstánských službách Julia Putincevová (68. na WTA) a Alexander Bublik (32. na ATP).