Motocyklista Abraham to při svatbě s misskou pořádně rozjel: Přepych v kouři

Jako když při závodní kariéře občas pálil pneumatiky na oslavu, ocitl se Karel Abraham (33) v dýmovém oparu i při svatbě s modelkou Hanou Vágnerovou (29). To byla jízda!

Bývalý motocyklista, jehož jmění je dle odhadů i díky startům v nejsilnější kubatuře MotoGP přes 100 milionů »kaček« na svatbě s finalistkou Miss Czech Republic pro rok 2018 rozhodně nešetřil.

„Bude to tak trochu jiné, ale to je přesně to, co chci a mám ráda. Nesnáším nudu,“ oznámila nevěsta před vysněnou pohádkovou zimní svatbou. Novomanželé si řekli »ano« v chrámu svatého Víta a pak to pořádně rozjeli v honosném Lobkowiczkém paláci, kam je dovezl vůz značky Rolls-Royce.

Obřad i následný večírek měl pod palcem tým 50 lidí z agentury Boutique Weddings, která organizuje luxusní veselky za nekřesťanské peníze. Abrahamovým učarovala hra světel, součástí menu byly tradiční vývar a svíčková, alkoholické nápoje míchali barmani hostům přímo na míru. „Miluju, když je na svatbě skvělá atmosféra,“ rozplývala se šéfka Světlana Uldrichová. Pár, jemuž se v lednu 2022 narodila dvojčata, na společnou cestu životem vyrazil na plný plyn!