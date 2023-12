Prsten za vítězství ve Stanley Cupu legendárního Petra Klímy (†58): Poklad na prodej

Pro hokejistu není cennější relikvie. Prsten za vítězství ve Stanley Cupu má hodnotu citovou a finanční. Grál legendárního Petra Klímy (†58) může být váš. Hned a bez potu. Stačí maličkost. V internetové aukci vysolit 1,2 milionu.

24. května 1990. Den, kdy Edmonton Oilers získali pátý triumf v NHL za posledních sedm let! Byl u toho i tehdy pětadvacetiletý »Kozel«, jak se Klímovi přezdívalo. Ten náhle zemřel letos v květnu.

14karátový unikát

Stříbrný pohár tehdy zvedl nad hlavu poprvé a zároveň naposledy v kariéře. Jako památku mu vedení organizace dalo monstrózní prsten posetý nejtvrdšími minerály. Před deseti lety jej slavný forvard dal v Kanadě i s dalšími předměty do aukce. Kupec se tehdy našel v Česku. „Zaujalo mě, jak vypadá. Kromě toho, že je ze čtrnáctikarátového zlata, vyniká i v počtu pěti velkých diamantů. Tolik jich obvykle nebývá,“ řekl sběratel, který chtěl zůstat v anonymitě.

Cena i bez sentimentu

Teď dává vzácný šperk sám všanc. Včetně certifikátu kanadské aukční společnosti s podpisem Klímy. „Když něco vlastníte deset let, tak vás to nějakým způsobem uspokojí a začnete chtít něco nového,“ řekl Blesku majitel prstenu, jehož vyvolávací cena je na webu sportovniaukce.cz 850 tisíc. Okamžitě je k dispozici za 1,2 milionu. „Sběratelsky to nacenit nejde, ale jen za zlato a diamanty byste dneska dostali kolem půl milionu,“ tvrdí muž. „Když jsem prsten získal, zajímalo mě, co bych dostal za překup od zlatníka. Tehdy mi bylo řečeno, že mi dají na dřevo bez problémů 300 tisíc,“ dodal.