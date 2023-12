McDavids jedou s novým koučem. Vejmelka jako součást super trejdu?

KOMENTÁŘ SLAVOMÍRA LENERA | Karel Vejmelka byl v minulé sezoně jistotou Arizony, v poslední době nechytal. Přednost dostává Connor Ingram. Vykazuje lepší čísla, dařilo se mu, a tak toho využívají. Současně to je impulz pro Karla. V dlouhodobé sezoně 82 zápasů bych to neviděl jako problém. Trenér věří tomu, komu to momentálně jde. Karel měl super start, teď to mají obráceně. Beru je jako parťáky, jako dvojici.