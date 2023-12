Hertl dozrál do role lídra. Sharks nechce opustit, ani když jsou na dně

Nikde jinde v NHL nehrál, se Sharks ušel dlouhou cestu. Uplynulo už více než deset let od chvíle, kdy ve svém druhém zápase v lize dvakrát skóroval a hned v dalším utkání se blýskl čtyřmi góly proti New York Rangers, parádní show završil drzým zakončením mezi nohy proti brankáři Martinu Bironovi. Tenhle ikonický moment už k němu bude navždy patřit.

Od té doby se hodně změnilo. V San Jose s manželkou Anetou zapustil kořeny, narodily se jim dvě děti. Loni v březnu podepsal se Sharks prodloužení smlouvy o osm let za 65,1 milionu dolarů. S Loganem Couturem a Marcem-Edouardem Vlasicem je posledním pamětníkem éry, kdy mělo San Jose silný tým a patřilo k pravidelným účastníkům play off, jednou hrálo i ve finále Stanley Cupu.

Přítomnost je naopak plná bolestivých pádů. Hertl však našel způsob, jak zůstat pozitivní, i když neúspěchy narůstají, oblíbení spoluhráči odcházejí a pravidelně musí čelit otázkám ohledně možné výměny. „Myslím, že jen těžko byste hledali někoho, kdo by Tomáše neměl rád. Jsou lidé, kteří jsou sympatičtí všem. On je prostě taková osobnost,“ vyzdvihl trenér David Quinn.

San Jose prochází pod vedením generálního manažera Mikea Griera zásadní přestavbou, která měla přijít už daleko dřív. Když Hertl přišel do ligy, hráli za Sharks osobnosti jako Patrick Marleau, Joe Thornton, Joe Pavelski či Brent Burns. Slávistický odchovanec se měl od koho učit. Nyní je on sám v pozici mentora.

„Samozřejmě je to těžké. Nebyli to jen spoluhráči, ale hlavně přátelé. Kluci, kteří mi pomáhali po celou kariéru. Vidíte, jak rychle ten čas utekl... Všechny ty roky, všichni hráči, se kterými jsem hrál, už nehrají, nebo je to možná jejich posledních pár let. Vážím si toho, že jsem s nimi mohl být,“ řekl Hertl před pár dny v rozhovoru pro The Athletic.

Teď je jedním z nejstarších v týmu on, v kabině je také víc slyšet. „Tommy vždycky dost mluvil. Na začátku sezony jsem si toho ale všiml ještě o něco víc. Kluci k Hertsovi vzhlížejí, zaslouží si to za výkony na ledě. Hlavně je to dobrý člověk,“ prohlásil obránce Mario Ferraro.

„Když mluví, posloucháme ho. Je velkou součástí týmu na ledě i mimo něj. Jeho osobnost a pozitivní energie je pro nás hodně důležitá. Pořád se usmívá, dělá lidi kolem sebe šťastnými. Zaslouží si mít hlas v kabině, na všechny kluky v mužstvu má velký vliv,“ doplnil ještě.

Se svým pozitivním přístupem je Hertl podle kouče Quinna předurčen být dobrým lídrem. „Když máte kluka s takovým talentem a on má takovou optimistickou povahu, každý den úsměv na tváři, hraje s takovým nadšením a zápalem, je to prostě nakažlivé. Zvlášť, když to je hráč takového kalibru. Odvádí opravdu dobrou práci a udělal krok vpřed jako lídr. Máme štěstí, že ho máme.“

Na začátku listopadu utrpělo San Jose doma dva potupné debakly v řadě (1:10 od Vancouveru a 2:10 s Pittsburghem). Hráči za to schytali kritiku i posměch. Zaznívaly dokonce hlasy, že se stanou nejhorším celkem moderní historie NHL od expanze v 90. letech minulého století.

Odpovědí byly dvě těsné výhry. Od té doby se Sharks přece jen zvedli, před nočním zápasem proti New York Rangers měli na kontě z 24 duelů 6 vítězství. Pořád se sice nacházejí na dně ligové tabulky, ale už nejsou jen otloukánkem.

Hertl suverénně vede týmovou produktivitu, na kontě má 17 bodů. Deset z nich si připsal v posledních jedenácti zápasech. Ví, že musí mužstvo táhnout. Navíc když Couture, druhý z předpokládaných vůdců, dosud v sezoně kvůli zranění nenastoupil.

„Jsem soutěživý člověk. Chci vyhrávat, a když se to nedaří, není to snadné. Takové prohry jsem asi nikdy nezažil. Dostat dvakrát za sebou deset gólů bylo extrémně těžké,“ ohlížel se Hertl a hned dodal: „Před každým zápasem se snažím být pozitivní. Mám být lídrem, a kdyby vás tým viděl frustrovaného, smutného nebo bez nálady, nevypadalo by to dobře. Všichni se na vás dívají, takže musíte být jedním z těch, kteří přinášejí energii.“

Zároveň je asi jediným hráčem ve vybrakovaném kádru, kterého by ještě Sharks mohli dobře zobchodovat. Podle Griera to ale není na pořadu dne, žádnou nabídku neeviduje. Hertl je navíc pro něj budoucností San Jose, je to jeho tým. „Tomáš je zapálený pro věc. Miluje Sharks, chce, aby se nám dařilo. Cítí na sobě velkou tíhu,“ řekl s tím, že přijal roli držáka v těžkých časech. „Je s námi na společné palubě a chce to zvrátit. Musíme ho všichni podpořit, já i ostatní hráči.“

Hertl má ve smlouvě až do příští sezony klauzuli, podle které nemůže být bez svého souhlasu vyměněn. Pak si může po dobu tří let vybrat tři týmy, kam by mohl být vytrejdován. V posledních dvou letech kontraktu se seznam rozšíří na 15 klubů.

Brent Burns, Timo Meier a Erik Karlsson, ti všichni už postupně odešli za lepším. Hertl podle všeho stejnou cestou jít nehodlá. Alespoň zatím. I když ví, že tým může čekat ještě několik brutálně tvrdých let. „Spousta věcí se změnila. Ale San Jose je jako můj domov. Všechno začalo tady. I když je to teď v naší situaci těžké, pořád věřím, že se to otočí. Možná ne v této sezoně, možná ne ani další rok. Ale může to přijít opravdu rychle. Nesnažím se teď dívat daleko dopředu. Chci být lepším hráčem i lídrem, pomáhat mladým klukům, aby vyrostli. A prostě dokončit sezonu co nejlépe.“

Pro český hokej je to dobrá zpráva. S takovým nastavením pak může být výraznou posilou pro reprezentaci na domácím mistrovství světa v Praze.

Tomáš Hertl v sezoně 2023/24

(k 3. prosinci)

zápasy: 23

góly: 4

asistence: 13

body: 17

střely: 49

úspěšnost střelby: 8,2 %

body v přesilovce: 2+4

úspěšnost na vhazování: 57,8 %

trestné minuty: 8

plus/minus: -15

průměrný čas na ledě: 20:54

