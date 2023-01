Polepšený Kyrgios je vegan, koupil si dům a pomáhal dětem. Teď to rozbalí

Čekání na australský triumf z domácího grandslamu prolomila loni Ashleigh Bartyová. A za dva měsíce ukončila kariéru. Nick Kyrgios hovoří o tomtéž, pokud se mu jednou podaří ovládnout turnaj velké čtyřky. Do Australian Open 2023, které v pondělí startuje v Melbourne, vstupuje wimbledonský finalista po životní sezoně jako jeden ze spolufavoritů. Připravme se na další velký ohňostroj nové verze rebela Nicka.

V dubnu mu bude osmadvacet, je na vrcholu sil. A protinožce elektrizuje myšlenka na svého prvního mužského šampiona Australian Open od roku 1976. Tehdy triumfoval Mark Edmondson coby 212. tenista žebříčku, který si ještě pár týdnů před turnajem přivydělával úklidem v nemocnici.

To Nick Kyrgios si zpříjemnil zimní pauzu jinak. Po nejlepší sezoně kariéry, během níž vydělal jen na prize money 2,9 milionu dolarů, si s přítelkyní Costeen Hatziovou koupil dům v Sydney a v rodinné atmosféře se hotovil k další zteči tenisových kurtů. Loni do Australian Open nastupoval jako 115. tenista žebříčku, ve 2. kole Daniila Medveděva dokázal obrat jen o set. Letos do domácího grandslamu půjde coby 21. tenista planety a jeden z pěti největších favoritů.

Z kdysi pravidelného návštěvníka hospod a barů je dnes vegan, jenž dbá na životosprávu. Loňský opojný úspěch, jímž bylo finále Wimbledonu, mu tuze zachutnal. Ještě během zářijového US Open prohlásil: „Myslel jsem, že po Wimbledonu ze mě všechno spadne, místo toho chci od sebe ještě víc. Každý den si hlídám jídlo, spánek, makám na tréninku. Skoro se nepoznávám,“ kroutil hlavou.

Už v New Yorku byl pasován za jednoho z největších favoritů, v osmifinále vyřadil obhájce titulu Medveděva, aby o kolo později padl zcela vyčerpaný v pětisetové řeži s dalším Rusem Karenem Chačanovem. Měl všeho dost, doma v Austrálii nebyl čtyři měsíce, přišel o narození synovce, máma měla zdravotní problémy.

Tenis je nefér vůči Australanům

Často mluví o tom, jak nefér je tenisový život vůči Australanům. Nemají šanci vracet se z turnajů domů, většinu času kočují po Evropě a Severní Americe. Život sbalený v taškách. Teď má však za sebou měsíce doma, přes drobné zdravotní šrámy se cítí svěží a odhodlaný. Nový rok, nová energie. „Už jsem připravený vyhrát grandslam,“ hlásal opakovaně během sezony 2022. Teď je tu další šance.

Generační talent Kyrgios nemá trenéra, s oblibou tvrdí, že by s ním žádný nevydržel. Ač se dokáže během zápasů chovat jako hulvát a zabedněnec, kolegové vědí, jak bystrou tenisovou mysl má. Ti, s nimiž kamarádí, si prý za ním chodí i pro tipy před svými zápasy.

On zase spoléhá na své nejbližší. Renesance jeho kariéry se překrývá se známostí s Costeen Hatziovou, tváří ze sociálních sítí. Seznámili se koncem roku 2021 na instagramu, když si Kyrgios vybíral zrcadlo do domu. Prohlédl si její profil a pak u ní zaklepal na dveře. Hatziová hovoří o lásce na první pohled, hned s ním začala kočovat po světových turnajích. O tenise zprvu neměla tuchy, vyptávala se, jak se vlastně počítá skóre. „Dokáže mu zvednout náladu, motivuje ho a inspiruje. Kdežto předchozí vztahy pro něj dělaly pravý opak,“ prohlásil tenistův agent Stuart Duguid.

Kyrgios mluví otevřeně o své minulosti. Jak měl coby nejmladší ze tří sourozenců těžké dětství kvůli tmavšímu odstínu kůže i přebytečným kilům. Jak mu ve čtrnácti letech vzal táta proti jeho vůli sen o velké basketbalové kariéře a rozhodl, že se upne na tenis. Jak se po přelomovém triumfu v roce 2014 nad Rafaelem Nadalem ve Wimbledonu stal skutečně slavným a život v centru pozornosti ho ničil.

Cestu k nápravě pro něj začala covidová pandemie, jež ochromila svět. Za sezony 2020 a 2021 odehrál Kyrgios jen 24 oficiálních zápasů, pobýval doma v Canbeře s řeckým tátou Giorgosem a malajskou mámou Nill. Rozhodl se pomáhat ostatním, objížděl sousedy a doručoval jim nákupy, aby nemuseli vycházet. Přes video si povídal s dětmi v nemocnici. A uvědomil si, že ač tenis často nenávidí, je to to jediné, v čem je skutečně dobrý. A pokud chce něco dokázat, musí se změnit. Zcela vypustil alkohol a večírky, začal se chovat jako profesionální sportovec.

Nebyl to sprint, ale proces, který zafungoval. Sezonu 2022 zakončil s bilancí 37 výher a 10 porážek. Dostat body za finále Wimbledonu, atakoval by top 10 žebříčku. „Na něm ale nesejde. Všichni vědí, jak dobrý jsem,“ chvástá se rád.

Australian Open už dvakrát vyhrál. V roce 2013 porazil ve finále juniorky kamaráda Thanasiho Kokkinakise. Loni spolu předvedly velkolepou jízdu za titulem ve čtyřhře. Letos si jen napsali – jdeme do toho zase? Odpověď byla ANO. „Loni to byla skvělá jízda, letos si ji zase užijeme. Ale nebudeme to hrotit. V srdci jsme oba singlisté, a pokud se nám bude dařit, radši se ze čtyřhry odhlásíme,“ vzkázal Kyrgios fanouškům.

Čas na bezstarostné dovádění je pryč, teď je na řadě zteč nejvyšších met.