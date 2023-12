StarDance: Adamczyková vzpomínala na rodiče. Desítka i pro Hradilka

Olympijští hrdinové ve StarDance nepřestávají fascinovat národ. Snowboardkrosařka Eva Adamczyková a vodní slalomář Vavřinec Hradilek prožili v sobotu emotivní večer, v němž je porota nadšeně chválila. Adamczyková dostala za současný tanec tři destítky, Hradilek ji obdržel od nadšeného Zdeňka Chlopčíka, oba se svými tanečními partnery postoupili už do semifinále.

Druhý týden v řadě viděla Eva Adamczyková za své představení s tanečním mistrem Jakubem Mazůchem od porotců třikrát desítku. V osmém vyřazovacím večeru StarDance je uchvátila svým projevem při současném tanci spolu s členy taneční company.

„Já zbožňuju závodit, ale tohle bylo ještě silnější,“ řekla Adamczyková.

Adamczyková se položila do hluboké písničky Andělská od Zuzany Navarové v podání zpěvačky Dashy a se svou partnerkou v taneční company si na parketu symbolicky prožila silný osobní příběh.

„Je to trochu moje ségra, trochu máma, trochu si povídám s rodiči nahoře,“ řekla Adamczyková. „Když vám někdo odejde, víte, že ho už nikdy nedostanete zpátky, ale mám pocit, že byste si s ním chtěl popovídat, dát si s ním kafíčko, říct jim, co se děje, jak se mají oni.“

Porotce svým výkonem naprosto rozstřelila.

„Nebyl vidět rozdíl mezi profíky a vámi,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

„Kdyby někdo z nich omarodil, můžete tam okamžitě nastoupit,“ prohlásil Richard Genzer.

Adamczykové se povedl i úvodní quickstep na hudbu z muzikálu La La Land, ačkoli jí porotci vytkli, že se nedržela rytmu.

„Chtěla jste být rychlá, byla jste rychlejší než Kuba. To nemůžete. Partner musí být rychlejší,“ hodnotil Chlopčík.

„On už není jen porotce, on už je i sexuolog!“ odlehčil atmosféru rozesmátý Genzer.

I tak dostala Adamczyková vysoké hodnocení v podobě tří devítek.

Na závěru quickstepu se do choreografie zapojil i Adamczykové manžel Marek, který soutěž opustil před dvěma týdny, a na začátku večera byla jeho židle v publiku prázdná.

„Ještě jsem si nezvykl, že se musím sám oblékat…“ usmíval se Adamczyk.

Pochvaly sbíral taky Hradilek za své dva tance s partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. V čače Gypsies in the night předvedl několik svých vyhlášených zvedaček, při jedné z nich se jeho tanečnice dvakrát otočila přes hlavu.

„Toho dona Quijota, větrníka, jsem nikdy neviděl. Já bych vás poprosil, abyste mě to naučili. Vávro, ty to pak se mnou v pohodě uděláš, viď?“ smál se Genzer.

Hradilek pak dostal vysoké znánky 8, 7, 8 a porotce zaujal ještě víc v současném tanci na skladbu Human.

„Podle mého to byl tvůj nejlepší tanec ve StarDance. Byl vidět ten obrovský prožitek, bylo to opravdu úžasné a moc se mi to líbilo!“ chválil Chlopčík.

Hradilek obdržel dvě devítky a svou první desítku v soutěži, kterou mu udělil právě Chlopčík.

Kajakář si pak podruhé za sebou prožil čekání na rozhodnutí o vyřazení. Ze hry ale šel cukrář Josef Maršálek.

Adamczyková s Hradilkem už postoupili do semifinále, které bude příští sobotu posledním vyřazovacím večerem před tříčlenným finále. O něj se budou ucházet také moderátorka Iva Kubelková a herečka Darija Pavlovičová.