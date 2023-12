Kaneův debut pokazil skvostný obrat Sharks: Nebudu na sebe vyvíjet tlak

Po dlouhé pauze naskočil zpět do kolotoče NHL. Pro Patricka Kanea to ovšem vítězný návrat nebyl. Premiéru v dresu Red Wings mu zkazilo San Jose, které předvedlo parádní obrat, když dokázalo otočit duel z 0:4 na 6:5! Velkou zásluhu na něm měl Tomáš Hertl, který dvakrát skóroval. „Hráli jsme skvěle 27 minut. Měli jsme pár špatných pasáží, kdy jsme prohrávali, ale nikdy se nevzdáváme. Což je pro nás v poslední době důležité,“ radoval se český útočník.

Konečně! To si bez pochyby říkal Patrick Kane po návratu na kluziště nejlepší ligy světa. Naposledy se v ní objevil 1. května, kdy jeho tehdejší zaměstnavatel z New York Rangers nestačili v sedmém zápase na New Jersey. Od té doby měl od hokeje kvůli zranění pauzu. „Je zábava, že jsem si opět mohl zahrát. Ale pochopitelně by to bylo lepší, kdybychom vyhráli,“ hodnotil pro web NHL.

Naopak Tomáš Hertl oplýval po výhře nadšením. Jemu i týmu se povedlo navázat na předchozí zvládnutý duel s New York Islanders, v němž vstřelil svůj šestý hattrick v NHL. „Je to super. Teď je to opravdu zábava,“ neskrývala radost opora Sharks. Ti teď prožívají diametrálně odlišné období než v úvodu sezony, kdy počítali jednu prohru za druhou.

Kvůli problémům s kyčelním kloubem podstoupil hvězdný Američan Kane 1. června operaci. Zotavení zabralo delší čas, během kterého se dával dohromady. Mezitím hokejové prostředí řešilo, kam se po uzdravení vrátí. Volba nakonec padla na Detroit.

„V rehabilitaci se snažíte dělat to nejlepší, co můžete. Chvíli jsem bruslil sám. Pak děláte jeden na jednoho, tři na tři a pět na pět, takže se tak nějak budujete. Bohužel jsme neměli moc času na trénink, vzhledem k tomu, jaký máme program. Zatím na sebe nebudu vyvíjet příliš velký tlak,“ rozpovídal se.

Když trojnásobný vítěz Stanley Cupu vyjel na předzápasovou rozcvičku, spustil jásot domácího publika. Všichni byli zvědaví, jak se jedna z největších hvězd posledních let uvede.

Nadšení byli i samotní hráči Red Wings, kteří vědí, že v Kaneovi našli personu, jenž jim může pomoct udělat další krok vpřed. „Jeho osobnost a aura, kterou kolem sebe nosí, je cítit už jen tím, že jste v jeho blízkosti,“ prozradil obránce Jake Walman. „Je to první superhvězda, se kterou jsem kdy hrál,“ uvedl pro web The Athletic.

A i když vyšel majitel stříbra z olympijských her 2010 bodově naprázdno, ve hře byl jeho přínos cítit. Sám mohl dokonce při své premiéře skórovat, ale jeho pokus zastavila tyč.

Momenty Patricka Kanea v prvním utkání za Detroit Video se připravuje ...

„Myslím, že jako ofenzivní hráč si vždycky chcete vytvářet šance, ne? Můžete žít a zemřít s tím, že trefíte tyč nebo nevyužijete své příležitosti, ale chcete být kreativní a hrát správným způsobem pro svůj tým,“ hodnotil.

Do správného zápasového rytmu se ale potřebuje ještě dostat. „Určitě si budu muset vybudovat načasování a sebedůvěru,“ neskrýval nedostatky po duelu. „Občas jsem byl trochu nejistý, ale celkově jsem se cítil docela dobře, měl jsem pocit, že se mi daří hrát.“

Stejný pohled měl i trenér Derek Lalonde. „Vypadal velmi dobře,“ vyjádřil se na adresu svého svěřence. „Samozřejmě je trochu zrezivělý. Chce to ještě trochu více vypilovat hru, protože mohl mít tři nebo čtyři body. Pravděpodobně je teď na sebe naštvaný, že se mu to nepodařilo, ale myslím, že to byl pro něj pozitivní večer.“

Držitel Hart Trophy naskočil v lajně s centrem Joem Velenem a levým křídlem Alexem DeBrincatem, který byl často jeho spoluhráčem i v Blackhawks. V United Center spolu odehráli dohromady pět sezon (2017-22).

Nová tvář Red Wings před utkáním uvedla, že DeBrincat byl „určitě velkým důvodem“, proč si vybrala zrovna Detroit. Byla vidět jejich snaha oživit starou chemii, která mezi nimi panovala. Zejména na začátku několik Kaneových přihrávek k Američanovi směřovalo.

„Myslím, že hrál skvěle,“ vysekl novému parťákovi poklonu útočník David Perron. „Pro celý tým je samozřejmě vzrušující, že se k nám rozhodl připojit. Hodně to pro nás znamená.“

I čas na ledě byl pro jedničku draftu z roku 2007 vyšší, než se původně předpokládalo. Dohromady Kane odehrál 16:33 minut.

Příští duel odehrají Red Wings s Ottawou. „Několik zádrhelů se vyskytlo, ale myslím, že jako tým máme mnoho sebevědomí. Bude zábava to zkusit napravit a být v sobotu zpátky,“ doplnil Kane.