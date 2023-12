Český extenista Berdych si s nádhernou Ester užívá na Maledivách: Lekce v ráji!

Sen tenisového fanouška… Slunce, výhledy na nekonečné oceánské obzory a bílé pláže s bujnou zelení. Perfektně připravené kurty a na nich on. Hvězda hvězd Tomáš Berdych (38).

No, a on to není sen. Nejlepší český tenista posledních let skloubil příjemné s užitečným a propůjčil své jméno i kumšt jednomu z maledivských resortů, kde vyučuje tenis. Přes den lenoší po boku půvabné manželky Ester, vpodvečer si jde na chvilku pinknout, nebo jen tak poklábosit s movitými klienty. Prostě slast a předvánoční pohodička bez zbytečných nákladů.

„Jsem nadšený, že jsem toho součástí,“ lebedí si v pozemském ráji borec, který si před třinácti lety střihnul wimbledonské finále. Hobíkům bude dvojnásobný daviscupový šampion v řetězci devatenácti korálových atolů v Indickém oceánu k dispozici do středy.