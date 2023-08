Hvězda Wimbledonu šokuje: Znepokojivá slova o českém tenise!

České tenistky se ve světě neztratí, to je známá věc. Vždyť jen v letošním roce zažily obrovský úspěch, kdy se hned dvě zástupkyně dostaly do finále dvouhry grandslamu. Konkrétně Karolína Muchová (26) na French Open a Markéta Vondroušová (24) ve Wimbledonu, který dokonce ovládla. Navázat na ni by v budoucnu mohla Nikola Bartůňková (17), která se probojoval do finále juniorského Wimbledonu. V nedávném rozhovoru ale prozradila, že prostředí českého tenisu není žádná procházka růžovým sadem!

Aktuálně není moc českých juniorských tenistek, které by byly talentovanější než Nikola Bartůňková. Ambiciózní hráčka má za sebou úspěšný červenec, když se na juniorském Wimbledonu dokázala probojovat až do finále dvouhry. Jak se vlastně vycházející hvězda k tenisu dostala?

Muchová s Vondroušovou jako motivace

„Můj táta je tenisový trenér a ségra taky začala hrát tenis. Čekala jsem na ni vždycky na trénincích. Začalo mě to bavit,“ prozradila Bartůňková v rozhovoru pro TN.cz, že pochází z tenisové rodiny. Mimo jiné uvedla, že kdyby si měla vybrat mezi statusem světové jedničky a opanováním grandslamu, jednoznačně by volila druhou možnost.

Motivaci má především v tenistkách Karolíně Muchové a Markétě Vondroušové. První letos na French Open dokráčela až do finále, druhá pro změnu ovládla Wimbledon. „Vidím, že to jde se prosadit a vyhrát Wimbledon. Být ve finále Roland Garros je super. Cítím, že nejsem tak daleko od nich,“ věří si Bartůňková, která si už zahrála také semifinále juniorského French Open. „Já je obě znám, hrajeme ve stejném klubu. Vídám je a někdy si s nimi zatrénuju. Myslím, že spolu máme kamarádské vztahy. Často se bavíme a gratulujeme si k úspěchům. Jsou pro mě velkou motivací. Určitě mě čeká ještě hodně práce, abych dokázala to, co ony.“

Kamarádství nečekejte

S tenisovou tuzemskou smetánkou si Bartůňková rozumí. Jak to ale má s českými tenistkami jejího věku? Podle vlastních slov je to výrazně odlišné. „Spíš mezi námi panuje rivalita, protože tam asi přátelství nenajdu. Bavíme se málo, hlavně se vzájemně posouváme v zápasech,“ přiblížila sympatická sportovkyně zákulisí českého mládežnického tenisu. Zároveň ale dodala, že během čtyřhry se nadějné hráčky snaží o příjemné prostředí.

„Ve čtyřhře se snažíme nějakou harmonii vytvořit, protože bez toho debl hrát nejde. Když se nebudeme bavit a mít mezi sebou dobrý vztah, tak spolu nemůžeme hrát. Neříkám, že v tom prostředí nemám fajn kamarádku, ale v deblu se snažíme udělat dobrý vztah, abychom uhrály dobrý výsledek,“ doplnila mladá tenistka, která má za vzor dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Petru Kvitovou. Napodobí ji v budoucnu? Letošní juniorský Wimbledon ukázal, že na to rozhodně má!