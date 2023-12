Strach o tenis na Štvanici: Likvidační, chtějí nám vzít kurty, bouří se Šavrda

Co vás tak zneklidňuje?

„Začátkem září jsme se dozvěděli, že vznikla studie využití ostrova Štvanice. A sedm kurtů za Negrelliho viaduktem včetně víceúčelového hřiště na kondiční přípravu, které jsme vybudovali od povodní v roce 2002 až k dnešnímu dni, v této studii neexistují. To znamená, že nám je chtějí vzít. To pro mě bylo absolutní zděšení. K tomu se připojila iniciativně Praha 7 s tím, že hodlají v poměrně brzké době omezit dopravu k tenisovému areálu takovým způsobem, že tam nebude vůbec možné přijíždět auty. To bylo zděšení číslo dva. A od té doby všichni intenzivně pracujeme na tom, aby se situace změnila a vysvětlilo se, jakým způsobem tady žijeme těch sto třicet let, že tady vychováváme děti a hraje se tu nejšpičkovější závodní tenis stejně jako ten rekreační. Je to ten nejširší konglomerát všech tenisových činností včetně tří reprezentačních národních center. Myšlenka, že by nám vzali z našich šestnácti kurtů sedm plus hřiště na kondici, mi připadá neuvěřitelně drzá a absolutně nepřijatelná. Hodláme udělat maximum v tom, abychom ji zvrátili.“

Jak vůbec taková myšlenka vznikla?

„Ono to mělo svůj start už v roce 2013, kdy Praha vypsala architektonickou soutěž na revitalizaci ostrova Štvanice. A hlavní cenu udělili projektu, v kterém ostrov Štvanice neměl vůbec žádné kurty. Jeden architekt vzal štětec, všude nasázel stromy od jedné špice k druhé, s tím vyhrál druhou cenu v hodnotě 400 tisíc korun. První cena tenkrát vůbec nebyla udělena. Tehdy se nastartovala tahle kacířská myšlenka, kterou teď začali rozvíjet. Nová studie je předložená stejnou architektonickou kanceláří. Takže místo toho, abychom vychovávali děti, fandili Markétě (Vondroušové) a celému našemu skvělému ansáblu, budeme víceméně bojovat o přežití a o to, abychom se sem do areálu dostali. Žiju tady sedmdesát let, prakticky od narození. Tenis tvoří jednu šestinu plochy ostrova, jinak je to tu všude zelené. Tam, kde zbourali před mnoha lety zimní stadion, je teď metr vysoký plevel a tímhle prostorem se nikdo nezabývá. A naopak se pouští do myšlenek osekat tenis. Přijde mi to něco neuvěřitelného.“

Jaké kroky jste udělali na obranu tenisu na Štvanici?

„Napsal jsem vysvětlující emaily na radu hlavního města Prahy, protože té patří všechny pozemky na ostrově. Napsal jsem radním, kteří předkládali návrh na zrušení kurtů a budoucnosti ostrova. Bohužel arogance moci je tam tak velká, že se mi nedostalo žádné odpovědi. Ani neodepsali: pane Šavrda, trhněte si nohou, budeme si dělat, co chceme. Ani řádek odpovědi! Na téma dopravy mi odpověděl starosta Prahy 7 pan Čižinský s tím, že budeme přizváni k jednání.“

Jak aktuální jsou tyto hrozby? Nebo jde zatím jen o vize?

„Ve studii žádná data nejsou, ale byl jsem upozorněný, že doprava by se měla řešit od jara. V návrhu je zatím počítáno s tím, že na začátek příjezdové silnice dají zajížděcí kolík a přidělí nám pár karet pro zaměstnance, aby se do areálu dalo dostat. Ale dalších čtyři sta členů, rodičů a dětí nic. Ti mají do areálu přijet tramvají. Jinými slovy jde o naprosto likvidační záležitost pro klub.“