Jágrův tah s Mirai: Mejdan s kapelou i jízda na černo!

Jeden z jejich nejpovedenějších koncertů vůbec. Přesně tak by se dalo označit hudební vystoupení skupiny Mirai v pražské O2 areně, které se uskutečnilo koncem listopadu. Ve vyprodané hale se mezi fanoušky nacházela i spousta sportovních osobností. Mezi nimi třeba i legendární hokejista Jaromír Jágr (51). Ten poté cestoval zpátky metrem společně se členy kapely. Co přesně se pak dělo?

V poslední době se mu tvoří pořádné vrásky na čele. Ani ne tak kvůli věku, jako spíš kvůli výkonům jeho Rytířů. Kladenští hokejisté prohráli jedenáct z posledních dvanácti duelů a krčí se na předposlední příčce. Čas od času se tedy musí Jaromír Jágr odreagovat. Jako tomu bylo například 30. listopadu, kdy vyrazil na koncert populární české skupiny Mirai do zaplněné O2 areny společně s přítelkyní Dominikou Branišovou (29).

Po hudebním zážitku zvolil Jágr cestu metrem, přičemž se k němu připojili i členové Mirai. Ti, podle jejich zpěváka Miraie Navrátila, prožili velice zajímavou cestu. „Koupili jsme lístky na metro, neoznačkovali jsme je, vystoupili jsme o zastávku dříve, takže celé to bylo fiasko. Jarda podle mě od Nagana nejel metrem,“ řekl Navrátil v rozhovoru pro web eXtra.cz s tím, že jeli na černo.

K netradiční jízdě se vyjádřil i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. „Koncert skvělý. After party vynikající. Jízda metrem taky dobrá. Jen by mě zajímalo proč jsme vystoupili o stanici dřív a šli pak kilometr pěšky? Kdo tomu velel?“ rýpl si Jágr do největší hvězdy frýdecko-místecké kapely. Ta se vyjádřila i ke zmíněnému mejdanu.

„Jarda teda moc nepije, ten se umí bavit i bez toho, já to ale tak dobře neumím. Pro mě to byl nezapomenutelný moment. Dali jsme takový akurátní mejdan. No a pak jsem byl rozbitej další dva dny,“ prohlásil Mirai na závěr o večírku s Jágrem.