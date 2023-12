Ať už se hraje olympiáda s borci z NHL! Proč to tak není? S MOV si poměřují...

Příští Světový pohár se odehraje bez nás. Není to zrovna povzbudivá zpráva, v minulosti jsme bývali jedním z tradičních účastníků, ale co si budeme povídat, nejde o žádné velké překvapení. Kolik máme v NHL hráčů, kteří hrají stabilně a drží si jednu z klíčových rolí? Já jich napočítám sotva deset. Pasta, Hroňas, Gudy, Pavel Zacha, Tomáš Hertl, Ondra Palát, Martin Nečas, dva, tři gólmani a jsme prakticky na konci. Takže se těžko můžeme divit. Ladislav Šmíd, bývalý dlouholetý obránce Edmontonu a Calgary, poskytl svůj komentář pro deník Sport a web iSport.cz (nejen) o neúčasti českých hokejistů na plánovaném Světovém poháru.

NHL si vymyslela turnaj pro čtyři týmy, někoho musela vyndat. A odnesli jsme to my. Chtějí formát s hvězdami soutěže a my celý tým dohromady nedáme. Taková je realita. Světový pohár je fajn turnaj, ale v mých očích je to spíš exhibice. Akcí s úplně jinou tradicí je pro mě olympiáda.

Na ní chci vidět střet nejlepších hokejistů na světě. Na co nejvyšší úrovni Her by se mělo společně zapracovat a vrátit se k podnikům s největšími esy všech mocností. Už je na čase, aby se NHL a MOV konečně dohodly. Každý z hráčů vám sice veřejně poví, že si Světový pohár rád zahraje, ale upřímně by se mnohem víc těšili na olympiádu.