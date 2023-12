Tajemný Fousek: Trenér? Jasno může být příští týden. Nechce to protahovat

V jaké fázi je proces výběru trenéra?

„Pracovní komise intenzivně pracovala po celou dobu od listopadového utkání v Olomouci proti Moldavsku. Přispěl k tomu i Erich Brabec (šéf sportovně-technického úseku FAČR), který v pracovní skupině koordinuje poradenství sportovní rady. Proces neustále probíhá. Zatím nekomentujeme a nezveřejňujeme žádná jména na pozici trenéra, asistentů nebo manažera. Ve chvíli, kdy bude proces dokončený a výkonný výbor přijme konečné rozhodnutí, věci zveřejníme.“

Máte představu o harmonogramu?

„Po zasedání výkonného výboru v Olomouci jsme konstatovali, že celý proces chceme dokončit do ledna. Nechceme to protahovat. Není to jen o konečném rozhodnutí výkonného výboru, ale i o jednání s konkrétními kandidáty a všemu, co tomu musí předcházet. Všechny možnosti jsou otevřené, čím dřív ke jmenování dojde, tím lépe, aby se nový realizační tým mohl ujmout svých pracovních činností.“

Může se rozhodnout příští týden?

„Není to vyloučeno.“

Můžete potvrdit informaci, že se příští týden mimořádně sejde výkonný výbor?

„Je to v jednání, včas datum oznámíme. Pokud k tomu dojde, následně proběhne také tisková konference. Když se výkonný výbor sejde takhle rychle, určitě to bude z důvodu jmenování nového trenéra. Formu per rollam (hlasování na dálku) používáme, ale nedovedeme si představit, že takhle jmenujeme nového trenéra. Určitě to proběhne formou osobní účasti členů výkonného výboru.“

Zužil se výrazně počet kandidátů?

„Otázka je, co si představíte pod pojmem výrazně. Proces se neustále posouvá, nejde jen o trenéra. Ale počkejte si na okamžik konečného rozhodnutí.“

Jaké doporučení dala výkonnému výboru sportovní rada?

„Pracovní skupina výkonného výboru i sportovní rada jsou poměrně ve shodě. Ale nechceme komentovat počty ani jména.“

Proběhnou ještě schůzky s nějakými kandidáty?

„Odpověď bude stejná. V momentě, kdy schůzky a další náležitosti budou uzavřeny, pak všechno zveřejníme.“