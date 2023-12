Kupčení s lístky na EURO. Drahé kódy na české zápasy, fanoušci se zlobí

Touha Čechů vyrazit na fotbal do Německa je obrovská. Pro mnohé to bude výlet za všechny prachy • Jakub Poláček, Blesk: T. Tran, repro Bazoš.cz

Vlastnit unikátní kód ještě neznamená vlastnit vstupenku. Ti, co ho v loterii asociace získali, musí ještě zakoupit lístky přes stránky UEFA. Cena jednoho kódu, který úspěšní žadatelé přes registrační formulář FAČR obdrželi zadarmo, se na nejznámějším serveru bazos.cz pohybuje od tří do šesti tisíc korun. Na jeden kód lze zakoupit čtyři vstupenky, oficiální cena lístku je nastavena ve čtyřech cenových kategoriích za 30 eur (731 korun), 60, 150 a 200 eur (4871 korun).

Zájemci o lístky na zápasy základní skupiny českého týmu proti Portugalsku, vítězi baráže a Turecku se mohli registrovat na stránkách FAČR. „V době ukončení registrace jsme se pohybovali v řádech nižších stovek tisíc žádostí,“ upřesnil generální sekretář FAČR Michal Valtr. Protože poptávka výrazně převyšovala poptávku, proběhla mezi zájemci loterie.

Asociace v loterii rozdělila všech 2500 kódů (každý kód umožní nákup čtyř vstupenek), úspěšní žadatelé se příjemnou novinu dozvěděli z mailu. Registrační systém ale měl zásadní háček – žadatelům stačilo vyplnit jen jméno a emailovou adresu. Takže kdo poslal víc žádostí z různých adres, mohl získat více kódů. Chytřejší spekulanti tohle udělali a leckomu se zadařilo.

FAČR se bránil, že žadatele, co zkoušeli uspět přes více adres, odhalí a z loterie vyřadí. „Probíhá čistění databáze. Je tam pochopitelně spousta balastu. Následně budou probíhat další kroky,“ prohlásil minulý týden Valtr. „Máme elektronickou parametriku, která umožňuje určité kontroly, co dokážou identifikovat opakované žádosti. Celý proces řídí UEFA, vstupenky prodává UEFA. My pouze zprostředkováváme, abychom vstupenky, které jsou určeny pro české fanoušky, dostali co nejblíže k nim.“

Soudě z reakcí fanoušků na sociálních sítích a v diskuzních fórech se to ale příliš nepovedlo. Mnozí se díky technologické šikovnosti dostali k více kódům, které se teď snaží zobchodovat. Přitom právě tomu se FAČR i UEFA snaží zabránit, aby ceny nevylétly do astronomických výšin.

Zájemci o vstupenky na turnaj do Německa se stále mohou registrovat prostřednictvím webu UEFA, která úspěšné žadatele vylosuje v lednu. Toto kolo organizuje přímo UEFA, konkrétní datum ještě upřesní. Registraci a žádost je nutné uzavřít do 12. prosince do 14:00.