Zázračná florbalistka dovedla český tým k medailím, ale… Sama ji ztratila!

Jakákoliv medaile je pro většinu sportovců tím největším vyznamenání a připomínkou velkého úspěchu do osobní výstavky. Obvykle si vítězové střeží svůj klenot jako oko v hlavě. Vždyť je také stál mnoho úsilí, potu a slz. Bronzové plastiky si pověsily na krk také české florbalistky po senzačním obratu proti silnému Švýcarsku, jenže… Ne všechny cenné kovy dorazily domů!

Mluví se o ní jako o největším talentu českého florbalu s potenciálem růstu do světové špičky. Bodejť by ne, když Anna „Bruchy“ Brucháčková (18) byla se 14 body naší nejproduktivnější florbalistkou na mistrovství světa 2023 v Singapuru. Značnou měrou tak přispěla teprve k druhému bronzu v historii, na který český národní tým čekal 12 let! Levoruká útočnice Bulldogs Brno nedávno navštívila pořad Třetí poločas televize Nova, kde od A do Z rozebrala své parádní výkony na turnaji, bezprostřední pocity i budoucí plány.

Rovněž zde přiznala, že si svou odměnu příliš dlouho neužila. „Je to vtipná příhoda. Vyhráli jsme medaile a druhý den jsme jeli domu. V letadle jsem usnula na 5 hodin. Když jsem se probudila, tak už jsem ji neměla na krku. Byl to docela šok! S celým letadlem jsme ji hledali, ale bohužel jsme ji nenašli. Naštěstí jsme měli jednu náhradní, která mi teď visí na zdi,“ potvrdila Brucháčková, že ji skutečně někdo na palubě bezostyšně okradl o těžce vybojovaný bronz.

Svým výkonem na MS si Brucháčková řekla o velkou pozornost, která ji podle jejích slov nestoupla nijak do hlavy. Jakékoliv negativní vlivy si prostě nepřipouští… „Nenakládám si na sebe žádný tlak a ani stres. Buďto to vyjde, nebo ne. Myslím, že kdyby se tím někdo stresoval, tak bude hrát akorát hůř," domnívá se rodačka z Mikulova, který je proslulý svou vinařskou podoblastí, kde si talentovaná hráčka přivydělává jako brigádnice. Pouze na sport se ale nespolehá!

Brucháčková totiž ve zmíněném pořadu též zmínila, že by ke sportovním úspěchům ráda přidala i ty akademické. Po maturitě hodlá skloubit profesionální kariéru s vysokou školou a vysněnou prací záchranářky. „Maminka mi poradila, že bych mohla jít na medicínu. Zachraňovat životy mi zní opravdu lákavě. Uvidíme, jestli se to povede. Mohlo by mi to jít a bavit,“ rozpovídala se mladičká česká reprezentantka o svých ambicích a budoucnosti.