Bronz z MS po 12 letech. Opora popsala klíčovou poradu: Pobrečely jsme si

Na krku medaili, byla i obalená vlajkou. Po letech strádání ji opět vrcholový reprezentační florbal v klíčové momenty přivál radost.

„Je to strašné zadostiučinění za ty roky, kdy se to nepovedlo. Já tu stála a se slzami na krajíčku jsem vám říkala, že nechci skončit s bramborovou medailí. Teď se to povedlo, mám medaili na krku a je to krásný pocit,“ vyprávěla Christianová poté, co národní tým přetlačil v boji o bronz Švýcarky (5:4).

Právě Christianová byla klíčovou osobou výběru. Nebýt jejích zákroků v době, kdy soupeřky vedly, kdo ví, jestli by se z většího manka než 0:2 Češky zvedly.

„Utkání ukázalo strašnou vůli a morál,“ vykládala zkušená reprezentantka, která vlastní bronz z roku 2011. Od té doby nic. Až teď, po letech útrap, přišlo další medailové vyvrcholení světového turnaje.

„Já už od dopoledne věděla, že vyhrajeme. V tom nastavení, které jsme měly, by nás neporazil nikdo,“ připomněla brankářka týmovou poradu. Ta se ukázala být jako klíčový moment celého dne. Na ní si nejdřív nejzkušenější hráčky mezi sebou vyříkaly, proč to v minulých letech nevyšlo.

Aby do utkání šly s čistou hlavou.

„Oproti semifinále, které se nám nepovedlo, jsme si musely sednout, říct si interně pár věcí, na kterých musíme pracovat. Že takhle hrát a vystupovat nemůžeme,“ popisovala upřímně Christianová.

„Každý si sáhl do svědomí, vyříkaly jsme si to, pobrečely si a strašně to zabralo,“ dodala reprezentační brankářka. Potom následovala porada celého mužstva. Na hřišti to bylo znát. Češky vytvořily odhodlanou partu.

Švýcarky se v závěru pokoušely o vyrovnání, takže to ještě byly nervy. „Nečekala jsem, že nám to dají zadarmo. Ale strašně dobře jsme to zvládly, hrály jsem chytře, k ničemu jsem je moc nepouštěly. A pohlídaly jsme si to,“ říkala Christianová, která nezapomněla pochválit zástupkyně mladé krve.