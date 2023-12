Pařba v Singapuru! Florbalistky se vrhly do oslav, tancovaly už v hale

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Kapitánka Eliška Krupnová to vystihla trefně: „Oslavy budou odpovídat tomu, jak dlouho jsme na medaili čekaly!“ Čekaly 12 let… Takže se dal předpokládat pořádný mejdan v Singapuru. Florbalistky odlétají z Asie až během pondělí, takže je čeká dlouhá noc… „Nevynechám ani minutu z oslav!“ smála se gólmanka Jana Christianová, která další bronz převzala až po dlouhých dvanácti letech.

Hráčky se do rytmu vlnily už v Singapore Indoor Stadium. Nejdřív dostaly na krk medaile a oslavily to s fanoušky ve stylu Kdo neskáče, není Čech.

Když odcházely ze šatny, zachytil je reportér iSport.cz. Nejdřív tancovaly v malých skupinkách, potom udělaly klasické kolečko a oddávaly se tónům We Are the Champions, nejslavnějšího hitu.

Ten je určený vítězům. V téhle kategorii florbalistky nejsou, zlatu se oddávaly Švédky. Ovšem i bronz stál za to, aby se oslavil…

Vždyť ten předešlý už je pořádně oprášený, psal se ještě rok 2011.

„Na to se opravdu hodně těším. Doufám, že to s holkama rozjedeme a ještě si to užijeme,“ přála si Anna Brucháčková, která na šampionátu ukázala svoji extratřídu.

Nejenom ji, ale celý tým čeká dlouhá noc v Singapuru…