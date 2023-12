Ratajová před MS: nová práce dodala klid, teď věří, že je šance na medaili

Na pátém šampionátu už to musí přijít! Takové je přání florbalové útočnice Denisy Ratajové, která zatím brala čtvrtá místa. V exotickém Singapuru se český výběr pokusí od neděle ještě vylepšit historický bronz ze St. Gallenu z roku 2011. „Nechcete to zakřiknout, dělat na sebe tlak, ale je to první krok pro úspěšný tým si nasadit cíle vysoko. Statisticky šance není obrovská, ale věřím, že to je možné,“ prohlásila Ratajová na téma, že by se tým rád dostal do finále.

Osmadvacetiletá opora, která v reprezentaci zvládla v 93 zápasech nasbírat už 129 bodů za 70 branek a 59 asistencí, si v Singapuru ráda užije sluníčko. Po exotické destinaci jí za dva roky nebude vadit návrat šampionátu do Evropy, protože si ho může vedle Brna užít také doma v Ostravě.

„Na začátku cyklu bylo hodně nových tváří a ušly jsme za tu dobu velký kus cesty. Mám jeden z nejlepších pocitů před mistrovstvím světa, co jsem kdy měla. Velmi se těším a věřím, že jsme se dost posunuly a můžeme udělat úspěch,“ řekla Ratajová novinářům na závěr soustředění v Hostivici u Prahy.

Kouč Lukáš Procházka vzal do Singapuru mix zkušenosti s dravým mládím. V kádru má pět vicemistryň světa z loňského juniorského šampionátu v Katovicích a vyhlásil jako cíl finále.

Samy hráčky tuší, že to nemusí být utopie. Znáte to. Bez velkých cílů nikdy nepřijde velký výsledek…

Navíc jsou posilněné vědomím, že poprvé v historii v rámci turnaje EFT porazily v září Švédky. O vítězný nájezd se tehdy postarala právě Ratajová.

Čtrnáctý světový šampionát se uskuteční mimo Evropu teprve podruhé a vrací se do Singapuru, kde se konal i v roce 2005. „Bude to zajímavá zkušenost, pro evropské týmy budou podmínky stejné. Zima v Evropě není úplně pěkná, slunce moc nevychází a věřím, že energii ze sluníčka přispěje k dobré náladě,“ uvedla Ratajová.

Na turnaj vyráží s ceněným primátem. Loni se přesunula po čtyřech letech ve švédském celku Pixbo Wallenstam do švýcarského Zugu a jako první Češka si tak vyzkoušela všechny čtyři nejlepší ligy světa.

„Vyšlo to tak spíš náhodou. Já věděla, že bych si chtěla zahrát ve Švédsku, ale když mi bylo devatenáct a přišla nabídka z Finska, tak mi to dávalo docela smysl. A zpětně to bylo fajn rozhodnutí, měla jsem prostor od klubu se věnovat škole a dokončit bakaláře,“ řekla Ratajová, která studovala ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě.

Ve Švýcarsku je spokojená i po pracovní stránce. „Pracuju na finančním oddělení v Johnson & Johnson, takže je to konečně blízko k tomu, co jsem studovala. Bylo to pro mě uklidnění a povzbuzení, vnese to klid i do florbalu. Zase jsem si ho začala užívat, protože ve Švédsku už to bylo ke konci náročné. Vše si sedlo,“ dodala Ratajová.

Teď spolu se svými parťačkami udělají maximum, aby mistrovství neskočilo tak jako v posledních pěti případech. Čtvrtým místem…