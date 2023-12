Takhle motá Bruchy! Úžasný gól, poklona od kapitánky. A oslava...

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Už během mistrovství světa o nich iSport.cz psal jako o nových kometách florbalové reprezentace. A viděli jste gól, který v zápase o bronz dala Anna Brucháčková? To byl výstavní kousek, který jenom dokumentuje, že z ní roste opravdu hvězda. „Může toho dokázat ještě víc než já!“ říká o ní kapitánka Eliška Krupnová, rekordmanka v počtu reprezentačních startů. Když tohle 18letá útočnice slyšela, až se z toho červenala…

Právě tyhle dvě hráčky vyzpovídal reportér iSport.cz po vydařeném utkání o bronz.

Byl to symbolický moment. Mladá krev a dlouholetá tahounka reprezentace. Přesně díky tomuto mixu mládí a zkušenosti se podařilo českým florbalistkám prolomit medailové prokletí.

„Je to úplně neskutečné. Jsem ráda, že se nám to dneska povedlo a je to domááááá,“ jásala Brucháčková, která si během mistrovství těžko zvykala na zvýšenou pozornost. Působila nesměle. Ale na hřišti je z ní nekompromisní šelma.

Schválně se ještě jednou podívejte na její gól. „Popravdě to bylo tak strašně rychlý, že ani nevím, co jsem na hřišti dělala,“ smála se stříbrná medailistka z posledního juniorského šampionátu.

„Bruchy to tam úplně fantasticky vymotala,“ chválí ji spoluhráčka Vanessa Rebecca Keprtová.

Teď Brucháčková do sbírky přidala bronz i se seniorským výběrem. „Jsem ráda, že to tam spadlo a podařilo se nám výsledek otočit,“ vykládala milovnice těstovin, jenž velkou část kariéry v Brně odehrála proti klukům. I přesto patřila k nejlepším. Kdo viděl její výkony na mistrovství, už se tomu nemůže divit…

Její rodina má vinařství, takže teď se nejbližší možná na pár dní zavřou do sklípku a budou slavit. A až bude čas, pozve i bronzové spoluhráčky.

„Upořádám u nás ve sklípku nebo na vinici nějakou oslavu pro holky,“ popisovala Brucháčková, která v mládí hrávala na housle. Teď dokáže úchvatné herní melodie vyšvihnout na hřišti.

Stejně jako Keprtová, další představitelka mladé krve. Ve 21 letech má teprve všechno před sebou. Proti Švýcarkám se trefila dvakrát. A ukázalo se, že právě mladší hráčky mohou být tím potřebný impulsem, který nakonec po letech trápení přivane cenný kov.

„My jsme se o tom bavily. Nemáme takové šrámy jako starší holky, které na medaili čekají mnohem déle než my. Vyváženo je v týmu důležitá a teď to přineslo své ovoce,“ vykládala Keprtová, která má možná nejrychlejší nohy ve světovém florbale.

Jakmile rozjede svůj nožní kulomet, málokdo ji zastaví.

Na vlastní kůži to poznaly i Švýcarky, které odcházely ze hřiště se slzami v očích. Zažily to, co předtím pětkrát v řadě české hráčky. Tolikrát za sebou skončily čtvrté.

Tentokrát se jim na krku houpou bronzové medaile. Slečny to náležitě oslavují, v rytmu chytlavých melodií se vlnily už v hale v přímo v Singapuru.

Bude to ještě dlouhá noc.

„To je naše budoucnost. Na těch holkách to budeme několik dalších let stavět. Jsou to strašné talenty a doufám, že na sobě budou dál pracovat a pak budou neporazitelné,“ chválí dravé mládí i zkušená gólmanka Jana Christianová.