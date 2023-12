Filippi o angažmá v ruském Magnitogorsku: Jestli prohrajete, půjdete do fabriky!

Tři ročníky strávil v KHL, jednou se stal vicemistrem i mistrem ruské soutěže. Dnes již ikona Bílých tygrů Tomáš Filippi se v pořadu Příklep rozpovídal o angažmá v ruské Magnitce. Hokejový centr přiznal, že byl spokojen, když byl tým úspěšný. Kdy se ale zrovna nedařilo, přišla kuriózní hrozba od tamního vedení!

Rodák z Rychnova nad Kněžnou se prosadil do A-týmu extraligového Liberce až po návratu z kanadské juniorky, kdy hrával QMJHL za Québec Remparts a Baie-Comeau Drakkar. Po prosazení do národního týmu se přesunul do ruské KHL, kde hájil barvy tamních Ocelářů z Magnitogorsku v rámci dvou různých angažmá, které si proložil návratem na sever Čech.

V kabině Magnitky měl tehdá okolo sebe velké hvězdy světového hokeje, ať už šlo o Sergeje Mozjakina, Danise Zaripova, Wojteka Wolskiho či dalšího krajánka Jana Kováře, který mu v počátcích velice pomohl. „Měli jsme dvojdomek se společnou zahradou, takže když jsme odjeli na týdenní trip, naše holky byly spolu,“ pochvaloval si Filippi společné chvíle s »Kovym«.

Hned v premiérové sezoně 2015/16 slavil zisk Gagarinova pohárů, přestože se Metallurg Magnitogorsk v polovině října topil ve velké krizi. V důsledku série špatných výsledků byl totiž odvolán legendární kouč Mike Keenan, jemuž přísný přístup k hráčům vynesl přezdívku »Železný Mike«. Dle vyjádření Filippiho však byl tenkrát mnohem umírněnějším mužem, než když trénoval v NHL. Zkušený odborník vedl v zámořské soutěži například Philadelphii, Chicago, New York Rangers, St. Louis, Vancouver, Boston, Floridu či Calgary.

Spolupráce s jeho nástupcem Iljou Vorobjovem však byla dle všeho daleko psychicky náročnější. Vítěz olympijských her 2018 totiž motivoval hráče tím, že jim pohrozil manuální prací, pokud se nedostaví kýžené výsledky. „Nevyhrožovali nám, že budeme jezdit na bazu, ale párkrát jsme slyšeli, že jestli ještě jednou prohrajeme, tak půjdeme přes řeku do fabriky,“ nechal se slyšet Filippi, kterého strašení Vorobjova nikterak nevyděsilo. „Věděl jsem, jaký nový trenér je, proto by tohle nikdy neudělal,“ vzpomíná Filippi na dalšího lodivoda Magnitky, který má kromě ruského pasu také německé občanství.

Urbanizovaná oblast na řece Ural poté nemá bůhvíjak dobrou pověst, neboť je poznamenána těžbou magnetitu, železa a dalších kovů, které se zde následně i zpracovávají. Na příkaz Stalinova megalomanského plánu industrializace zde byl vybudován ve 30. letech minulého století obrovský strojírenský a hutnický průmysl, ze kterého místní žijí. V samotném srdci Magnitogorsku tedy leží gigantická ocelárna, v jejímž okolí jsou rozesety nevzhledné panelové domy v duchu socialistického realismu. Ta shodou okolností patří majiteli klubu, kterým je ruský oligarcha Viktor Rašnikov.

Hokejisté sice bydlí v uzavřené luxusní čtvrti, přesto si některé někdejší i současné opory často stěžují na životní úroveň v tomto průmyslovém městě. I tak Filippi s nálepkou nudného a ošklivého města nesouhlasí. „Jaké si to hráč udělá, takové to má. Když přijdu po tréninku domů a celý den budu ležet, tak logicky budu říkat, že tady nic není. Ale 40 minut od Magnitky jsou krásné hory, kam jsme s Honzou jezdili. My jsme totiž chtěli,“ poznamenal český útočník.

Řeč sklouzla také na osobu majitele, který je podle žebříčku Forbesu z roku 2022 jedním z nejbohatších lidí světa s majetkem ve výši 10,5 miliardy dolarů (v přepočtu 235 miliard korun). Od vstupu Rašnikova do klubu v roce 1993 si tým vybudoval renomé jednoho z nejlepších ruských týmů nové éry. Úspěšný podnikatel nechával hráče v klidu a rovněž k nim byl velice štědrý, jak tvrdí sám Filippi. „Viděli jsme ho jen párkrát, když přiletěl před play off a svolal obrovský mítink Vypsal na něm všechny odměny, o kterých mluvil, jako když kupuje rohlíky na krámě. A zase odjel pryč,“ vytasil z paměti specialista na vhazování.