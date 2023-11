ANALÝZA: Jak Filippi táhne mladou smečku. Proč lídr Tygrů panuje lize?

Za poslední čtyři sezony byste nenašli deset jiných hokejistů, kteří vykazovali lepší čísla v tranzici. Jestliže vezmeme v potaz poslední a současný ročník, Filippi patří mezi nejlepší nahrávače na střely ze slotu při hře v plném počtu hráčů. S hodnotou 4,3 (za 60 minut hry) mu patří 7. příčka z 220 hokejistů. Sám se pak dostává k 15,5 střeleckého pokusu za šedesát minut hry. To znamená 16. místo. Filippiho vysoká produktivita není tedy žádnou náhodou. Český útočník patří mezi elitní hráče, co se týče hry v ofenzivním pásmu.

Tvůrce akcí

Hra v útočné zóně není ale jedinou předností. Liberecký útočník patří k nadstandardním hráčům i ve výstavbě postupného útoku. V úspěšně kontrolovaných výstupech z obranného pásma se pyšní hodnotou 11,9. To momentálně stačí na 11. místo mezi útočníky v součtu od startu sezony 2022/23. Totožnou hodnotou disponuje i v úspěšně kontrolovaných vstupech do ofenzivní zóny s pukem na hokejce – 29. příčka. Aneb Tomáš Filippi je vzorovým příkladem toho, jak by měl hrát elitní extraligový centr číslo jedna směrem do ofenzivy.