Za bitku okamžitý distanc. V kanadské juniorce zakázali hráčům rvačky

První výraznější zásah do pravidla o bitkách udělala QMJHL (Québec Major Hockey League) v září 2020. K obvyklému pětiminutovému trestu tehdy přidala ještě osobní „desítku“. Navrch pak stopku na jedno utkání pro každého, kdo se v sezoně porval potřetí.

Debatu v té době podnítila tehdejší quebecká ministryně školství Isabelle Charestová. Trojnásobná olympijská medailistka v rychlobruslení a v současnosti ministryně sportu oblasti Québec hrozila, že dvanácti týmům sídlícím v provincii zarazí finanční podporu. Zpřísnění vedlo k výraznému úbytku šarvátek. Ale nestačilo to.

Teď bitky ze soutěže mládežníků zmizí nadobro. Respektive kdo se k nim uchýlí, toho čekají extra tvrdé tresty. Jaké? Každý, kdo se bitky (ať už jeden na jednoho nebo hromadné) zúčastní, bude vyloučen do konce zápasu. Navrch si nezahraje další utkání. Kdo bude označen za agresora, který potyčku vyvolal, schytá stop na dva duely. Porvete se v sezoně podruhé? Pak vám bude k výše popsaným trestům připočten trest ještě na jeden duel navrch.

Pravidlo si nyní odhlasovali sami guvernéři QMJHL. „Chceme změnit kulturu soutěže i hokeje samotného. Musíme mnohé věci změnit, některé pak úplně odstranit. Mám na mysli třeba právě rvačky. Máme jasnou představu, odhodlání i přesvědčení o svých představách, jak by se měli všichni hokejisté i lidé kolem chovat,“ řekl nový ligový komisionář Mario Cecchini.

„Je to tak, bitky jsou zakázány,“ přidal prezident výkonného výboru QMJHL Richard Létourneau. „Zbývá jen dořešit podrobnosti. Neděláme to kvůli tomu, abychom šokovali hokejový svět, jen si zkrátka myslíme, že je to cesta, kterou musíme jít.“

Už dříve rvačky zakázala univerzitní NCAA. Další kanadské juniorské soutěže sdružené pod hlavičkou CHL v posledních letech sankce rovněž zpřísnily. WHL trestá za potyčky jeden na jednoho, OHL suspenduje hráče, kteří se rvou až příliš často.

V NHL zatím podobný radikální krok v plánu není, podle mnohých zámořských expertů se však k němu míří i na nejslavnějším pódiu světového hokeje. „Nižší AHL a ECHL jsou rvaček pořád plné. Odstranění bitek z juniorského hokeje je však dalším krokem k nevyhnutelnému cíli, kterým je vymýcení rvaček z hokeje jako celku,“ píše odborník webu The Athletic Mark Lazerus.