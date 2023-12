Bývalá tenistka Cibulková promluvila o své dietě: Názory kritiků mě nezajímají!

Bývala slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková (34) je už čtyři roky ve sportovním důchodu. Od té doby lidé často řeší její váhu, z čehož si však vítězka Turnaje mistryň nedělá těžkou hlavu. Nyní se ale sama rozhodla, že se pokusí shodit pár kil a o tom, jak dietu zvládá, promluvila v rozhovoru pro Šport.24.sk.

Rodačka z Bratislavy hned na začátku debaty prozradila, jak dlouho už je v procesu hubnutí a jaké cíle si před začátkem diety stanovila. „Nedávno to byly dva měsíce, co jsem s hubnutím začala. Můj cíl je během osmi měsíců zhubnout 22 kilo. Zatím jsem lehčí o 9 kilo, takže všechno jde podle plánu. Jsem na sebe pyšná,“ řekla Cibulková na úvod.

Dvojnásobná maminka následně promluvila o tom, jak moc jí po konci kariéry frustrovala média, která často rozebírala její váhu. „Pro mě to nebylo nic zvláštního. Celý život jsem zvyklá na to, že mě trenéři vážili a mluvili o mé váze. Nic si z toho nedělám. Lidé však dokážou být zlí a některé ženy to tak dobře snášet nedokážou,“ přiznala bývalá tenistka, která je od roku 2016 provdaná za podnikatele a bývalého ministerského úředníka Michala Navaru.

Pro většinu lidí jsou Vánoce příležitostí, kdy si bez výčitek užívají dobroty a do nového roku pak jdou o pár kilo těžší. Toho se však vítězka Turnaje mistryň nebojí, přestože nějaká tradiční jídla na svém jídelníčku naplánované má. „Mám svůj cíl a za ním si jdu, takže z přejídání strach nemám. Na štědrovečerní večeři budeme mít rybí filé, protože kapra nejím a k němu bramborový salát a samozřejmě kapustnicu,“ prozradila účastnice olympijských her v Pekingu.

Na konci rozhovoru pak ještě bývalá tenistka promluvila o rádoby odbornících, kteří si z její diety dělají srandu a znevažují ji. „Zajímalo by mě, kdo ti údajní odborníci jsou. Většina z nich čerpá informace pouze z mého Instagramu, které ještě vytrhávají z kontextu. Hlavně, že nikdo neřeší keto diety založené na braní léků. Takže těmto názorům se s mojí dietoložkou Zuzkou jen smějeme,“ zakončila Cibulková debatu ráznou odpovědí svým kritikům.