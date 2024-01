Čtvrtfinálovým soupeřem bude i syn Bonka: Táta má kanadský dres i čepici

Čeští reprezentanti do 20 let slaví gól v zápase s Norskem • ČTK / AP / Adam Ihse

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Jeho otec vyhrál s českým týmem zlatou medaili na mistrovství světa 1996. On sám se teď bude snažit Čechy vyřadit z turnaje. Oliver Bonk totiž už od mládí reprezentuje Kanadu a osud mu do cesty poslal právě výběr trenéra Patrika Augusty. „Bydlel jsem v Česku do páté třídy. Bude to pro mě speciální utkání,“ neskrýval.