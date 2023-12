Jak Vémola (ne)skončí v Oktagonu. Před Véghem už nikdo. Ale po něm...

Měl to být šťavnatý předkrm hlavního chodu. A Karlos Vémola si na něm plánoval pochutnat ve stylu. V pátek však uznávaný bijec organizace Oktagon kousal naprázdno. Nestačil na Samuela Krištofiče, svěřence legendárního Attily Végha, příštího soka Terminátora na obří letní akci v Edenu. Čech padl po KO už v prvním kole. A nastává otázka, co s ním bude dál. Sám Vémola delší dobu hovoří o konci kariéry. Promotér Pavol Neruda však exkluzivně pro iSport.cz naznačil i další možné scénáře.

Už podruhé zůstal Vémola v O2 areně nehybně ležet. Nejprve ho před čtyřmi lety poslal na podlahu v Zápase století Attila Végh, teď na jeho odkaz navázal další Slovák „Pirát“ Krištofič. Osmatřicetiletý veterán a první Čech v UFC navíc utrpěl druhou těžce stravitelnou porážku za letošní rok. V květnu ho na stejném místě udolal v pětikolové bitvě také Patrik Kincl.

A právě tehdy začal Terminátor poprvé veřejně mluvit o možném konci zápasnické dráhy. Jejím vrcholem měl být prosincový střet v odvetě s Véghem, ale velkolepý boj se odsunul na léto příštího roku. Oba odvěcí rivalové souhlasili s odkladem, aby zažili atmosféru fotbalového Edenu. A pomohli vyprodat největší galavečer domácí MMA scény.

Ještě předtím si ovšem Vémola do O2 areny domluvil souboj s Krištofičem, přičemž se nebránil ani dalším duelům. „V plánu to určitě není, ale neříkám, že ne. Mezitím můžu mít klidně ještě čtyři zápasy, jen jsem říkal, že s Attilou bude ten poslední,“ přitakal v nedávném rozhovoru pro Sport Magazín.

Varianta, že by se rodák z Olomouce podíval do klece Oktagonu ještě před turnajem v Edenu, ovšem po drtivém neúspěchu s Pirátem mizí. „V tuto chvíli to tak nevidím,“ potvrdil boss organizace Pavol Neruda.