Bývalá hvězda AC Milán se vrací opět do Hajduku. Podepsala za jedno euro

Před patnácti lety opustil Nikola Kalinič Hajduk Split a vkročil do světa velkého fotbalu. Bývalý útočník AC Milán, Atlétika Madrid či AS Řím teď podepsal v Hajduku smlouvu do konce roku s odměnou jedno euro. „Nikola se vrací s jediným cílem: pomoci klubu vyhrát po 19 letech titul,“ řekl sportovní ředitel Hajduku Mindaugas Nikoličius.

Kalinič spojil síly s Hajdukem do třetice všeho dobrého. „Byla to nejsnazší dohoda za mé tříleté působení v klubu,“ řekl sportovní ředitel Hajduku Mindaugas Nikoličius. Útočník hlásí návrat pouhých pět měsíců po odchodu. Smlouva mu vypršela v červenci 2023 a forvard si dal od fotbalu pauzu.

Intuice mu však zřejmě napověděla, že má v klubu nedokončenou práci a mohl by získat mistrovský titul. Ve věku 35 let uzavřel krátkodobou smlouvu s výdělkem symbolického jednoho eura.

„Nikola se vrací s jediným cílem: pomoci Hajduku vyhrát titul po 19 letech,“ hlásil Mindaugas Nikoličius. Kalinič cití jedinečnou příležitost získat s mateřským klubem titul. „Mistři z moře“ jsou totiž aktuálně na špici chorvatské ligy.

Nepůjde ale o snadnou misi. Hajduk se musí z prvního místa pozorně ohlížet za sebe, šest bodů na něj ztrácí Rijeka, která má zápas k dobru. Hegemon a dlouhododobý vykořisťovatel chorvatské nejvyšší soutěže Dinamo Záhřeb ztrácí na první Hajduk sedm bodů. Dinamu patří třetí příčka, ovšem svěřenci Sergeje Jakiroviče mají dva zápasy k dobru a rozdíl může být mezi kluby pouhopouhý bod.

Pětatřicetiletý Kalinič bude mít na dresu dokonce oblíbenou devítku, kterou mu přenechal spoluhráč Aleksandr Trajovski, Makedonec bude nově nosit číslo 27.

Rodák z chorvatského Solinu v sedmnácti letech debutoval v dresu Hajduku Split. Jeho další kroky směřovaly do anglického Blackburnu. Nepříliš fotbalově povedené angažmá ho zaválo do ukrajinského Dnipra, kde si jeho ofenzivního apetitu v roce 2015 všimla Fiorentina.

Návrat do elitní soutěže mu vyšel na jedničku, po dvou sezonách se stěhoval do prestižního AC Milán, tam však vydržel pouhou sezonu. Zakopal si i v dresu Atlétika Madrid a AS Řím. Před návratem do Hajduku působil v Hellasu Verona.