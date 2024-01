Nedvěd odmítl pozici u reprezentace: Nejsem si jist, zda mohu pomoci

Docela šok, protože věc se měla za domluvenou a čekalo se jenom na zítřejší schválení výkonným výborem. Jenže je to jinak – Pavel Nedvěd odmítl pozici manažera národního týmu. Důvody nejsou jasné. Jmenování Ivana Haška by překvapivé odstoupení fotbalové legendy nemělo ohrozit.

Vše bylo dlouze i složité domlouvané. Nástup Pavla Nedvěda do pozice manažera dohadoval osobně Adolf Šádek. Dokonce se říkalo, že jeho účastí v realizačním týmu podmiňuje volbu Ivana Haška novým trenérem národního týmu.

Vpředvečer volby však došlo k velkému zvratu. Pavel Nedvěd funkci odmítl, s informací přišel server infotbal.cz a potvrdily ji i zdroje Sportu.

Důvod odmítnutí? „Bohužel jsem se po zralém uvážení a mnoha konzultacích rozhodl, že nabídku nemohu přijmout. Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice," napsal Nedvěd ve vyjádření pro ČTK.

Zákulisím se však nese, že Nedvědovi nabídka nakonec nedávala smysl, co se týče kompetencí i finančního ohodnocení. Připomeňme, že původní nabídka od Petra Fouska, která padla před třemi týdny, měla být až směšně nízká. Nedvědovo okolí ji komentovalo v tom smyslu, že „Pavel to nejde dělat kvůli penězům, ale nemůže být směšný. Pravděpodobně není jasno v kompetencích mezi jeho pozicí a pozicí technického ředitele Ericha Brabce.“

Podle informací iSport.cz by měl zítra Jiří Müller, hráčský agent a Nedvědovi blízký člověk, osobně na výkonném výboru odmítnutí vysvětlit.

Nic by to nemělo měnit na tom, že se výkonný výbor sejde a zvolí Ivana Haška do pozice reprezentačního kouče, k němu asistenty Jaroslava Köstla, který stejnou roli plnil až dosud ve Slavii, a Jaroslava Veselého, jenž zůstává jako hlavní na lavičce Bohemians. Gólmany si vezme do rukavic Radek Černý, z pozice videoanalytika sestavu doplní Miroslav Jirkal.