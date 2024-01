Hráči týdne: Pardubice v dvojím zastoupení, Flek ladí repre formu

Jakub Flek

útočník

HC Kometa Brno

Prosinec skončil, leden začal a Kometa je opět zpátky. V uplynulých sedmi dnech odehrála tři utkání, získala sedm bodů. Excelentní výkony podával Jakub Flek. Nasbíral devět bodů, které rozdělil mezi tři góly a šest asistencí. Byl nejproduktivnějším hokejistou týdne. Dostal se k 11 střeleckým pokusům ze slotu, šestkrát přihrál svým spoluhráčům na střelu ze slotu, patnáctkrát zaznamenal úspěšný vstup do ofenzivního pásma a šestnáctkrát vyvezl puk z defenzivní zóny. Dominantní výkony po všech stránkách. Pokud by takové výkony podával do května, nominace na MS by zkušeného útočníka neměla minout.