Mánek nejen o vztazích v biatlonu: Dřív nechápali, co na sítích dělám

Český mužský biatlon bude mít v budoucnu kam sáhnout. Čerstvě z juniorské do seniorské kategorie přešel Ondřej Mánek, jenž je rovněž výraznou postavou na sociálních sítích. V minulosti rovněž zaujal širokou veřejnost, když otevřeně promluvil o svých potížích s anorexií. Tím upozornil na rozšířený problém v tomto sportovním odvětví, který byl do té doby tabu. Teď byl hostem pořadu iSport TV No stress, který moderuje atletka Nikola Bendová.