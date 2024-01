Na »zakazovaném« prkně Ledecká září a vydělává, na lyžích mezitím... Chudne!

Když se postaví na snowboard, je i s prstem v nose nejlepší na světě, ona sama ho miluje. Tým a sponzoři však Ester Ledeckou (28) tlačí na lyže, na nich se jí letos přitom mnohem hůř daří sportovně i finančně!

Kdyby to nechala jen na lidech ze svého týmu a hlavním sponzorovi (rakouském gigantu Red Bull), její snowboard by chytal prach v koutě. Výrobce »energeťáků« bere mnohem prestižněji lyže. K tomu panuje obava o Esteřina záda, těm přesuny nedělají dobře. Ledecká má ale svoji hlavu.

„Myslím si, že jsme si vysvětlili, že snowboard je pro mě strašně důležitý, protože to miluji a nechci dělat jen lyžování,“ vyprávěla pro iRozhlas.cz, když si horkotěžko vybojovala start v Pamporovu.

Výnosná zábava

Rychle se ukázalo, že šlo o dobré rozhodnutí, v bulharském středisku Ester na prkně vyhrála oba závody. „Byla to zábava,“ zářila. Navíc jí pěkně nabobtnalo konto. Za dvě výhry ze dvou závodů zbohatla o 708 tisíc korun, na lyžích přitom v sedmi závodech vydělala sotva třetinu…

Kdyby tak Ledecká závodila jen na snowboardu, při své výkonnosti by si zvládla vydělat tolik, co při své nejúspěšnější sezoně na lyžích (3 miliony Kč, 2020/21). Na druhou stranu, k lyžařům putuje mnohem větší pozornost i peníze (za výhru 1,2 milionu) a ani sponzoři by nebyli tak štědří, kdyby Ester zářila »jen« na prkně.