Koller: Mrzí mě, že Nedvěd odmítl reprezentaci. Rosický na zahraničí má

Někdejší kanonýr Borussie Dortmund Jan Koller už na blížícím se EURO národnímu týmu na hřišti aktivně nepomůže a na post manažera reprezentace by si on sám nevěřil. Mrzí jej však, že nedojde na spojení národního celku a Pavla Nedvěda. Co říká na Antonína Baráka? A má podle něj Tomáš Rosický na manažerský post v přední evropské soutěži? „Co se týče charakterové i profesní stránky, tak si myslím, že by na to měl,“ má jasno rekordman v počtu reprezentačních gólů.

Ivan Hašek už úřaduje jako nový trenér reprezentace. Rýsuje se nová éra národního týmu. Jaká bude?

„Doufám, že hlavně úspěšná. Přišel nový impulz třeba i pro hráče, kteří nedostávali tolik šancí. Všichni jsou na nové startovní čáře, protože se to celé pročistilo i s realizačním týmem. Věřím, že to bude ku prospěchu věci. Snad se podaří postoupit ze skupiny na ME a budeme se prezentovat zajímavým fotbalem.“

Řeší se v posledních týdnech pozice manažera reprezentace. Troufl byste si na ni?

„Já určitě ne, nemám s tím žádné zkušenosti a nejsem ani typ na manažerskou pozici. Překvapilo mě, že na poslední chvíli odmítl Pavel Nedvěd. Mám za to, že by to byl muž na svém místě s obrovským respektem nejen mezi hráči, ale celkově i směrem do zahraničí. Mrzí mě, že to nevyšlo. Zároveň bych si ale opravdu přál, aby to byl někdo z těch bývalých úspěšných hráčů. Napadá mě třeba Karel Poborský nebo Vladimír Šmicer. Uvidíme, nemám o tom žádné informace, ale asi by bylo fajn vyřešit to co nejdříve.“

V kurzu je ale taky jméno Tomáše Ujfalušiho…

„Tomáš je taky personou evropského fotbalu a umí jazyky, takže myslím, že i on by se té pozice zhostil dobře.“

Očekáváte po změně kouče návrat Antonína Baráka do reprezentace?

„Záleží v první řadě na jeho výkonnosti, protože pokud se nepletu, tak teď momentálně ve Fiorentině moc nenastupuje. Pokud bude patřit do základu a podávat dobré výkony, tak si myslím, že by národní tým neměl pohrdat takovými hráči.“

A co hříšníci z akce „Belmondo“?

„Co vím, tak Ivan Hašek se s nimi chce sejít a probrat to osobně. Já bych jim další šanci dal, jestli oni sami budou mít chuť reprezentovat. Myslím si, že se už dost potrestali sami a možná teď dají národnímu týmu ještě více než před tím malérem.“

Našimi soupeři na ME budou ve skupině Portugalsko a Turecko. Na třetího soupeře čekáme. Jak náročná je v tuto chvíli česká skupina?

„Všechny skupiny jsou náročné, ale tím, že lze postoupit i ze třetího místa, tak chci věřit, že český tým je schopný to zvládnout. Portugalsko bude za mě největším favoritem nejen skupiny, ale možná celého turnaje. S těmi dalšími soupeři se podle mého můžeme měřit.“

Blíží se jarní část nejvyšší soutěže. Tak co? Sparta nebo Slavia?

„Plzeň nám odpadla, takže asi to opravdu bude souboj jen mezi těmito dvěma. Navíc budou ještě bojovat v evropských pohárech a jsem rád, že je to mezi oběma pražskými „S“ vyrovnané. Sparta je teď více konsolidovaná, ale jarní část bude dlouhá. Kromě Evropy je taky čeká vzájemný duel v MOL Cupu. Rozhodnou maličkosti.“

V zimní pauze oba pražské kluby vehementně posilují. Přicházejí znovu hráči ze zahraničí. Je to správná cesta?

„Pokud kvalita není na českém trhu a pokud chceme držet krok s Evropou, tak jednoznačně ano. Je to trend. Musíme se koukat do zahraničí. Někdy se přestup nevydaří, ale v poslední době se hlavně Sparta trefuje do cizinců, kteří zvyšují konkurenci pro české hráče a obohacují ligu.“

Překvapilo vás, že Slavia přetáhla Jindřicha Staňka z Plzně? A může být tím rozhodujícím elementem v boji o titul?

„Upřímně řečeno nejsem velký příznivec přestupů v polovině sezony, protože času na adaptaci moc není. Navíc se bavíme o klubech, kde okamžitě musíte prokázat výkonnost. Sám jsem zvědav, jak se s tím Jindra popere, a jestli skutečně bude tím rozhodujícím faktorem v honbě za titulem.“

Tomáš Rosický přiznal, že dostal nabídku ze zahraničí. Co se týče hráčského kádru, spekuluje se o odchodech Krejčího a Vitíka. Byl by to velký malér pro Letenské?

„Sparta moc dobře ví, že je o ně velký zájem, takže si myslím, že nespí a snaží se za ně najít potenciální náhradu, kdyby nakonec skutečně odešli. Láďa Krejčí je lídr týmu. Hlavně v tomhle by se těžko nahrazoval. Víme, že je to specifická funkce, kterou by měl asi převzít český hráč. Sparta si bude muset vychovat jeho nástupce.“

A Rosický? Znáte ho i po lidské stránce. Dorostl pro manažerskou pozici v top evropské soutěži?

„Tomáš už působí ve Spartě nějakou dobu. Všichni víme, že začátky nebyly jednoduché, ale on dokázal tu počáteční krizi přečkat. Je vidět, že jeho dlouhodobá práce nese Spartě ovoce. Třeba rozhodnutí přivést Briana Priskeho dnes můžeme označit za skvělý tah. Jazykově vybavený Tomáš je a co se týče profesní a charakterové stránky, tak si myslím, že by na to měl.“

Anglická média odtajnila jistou analýzu, že Jindřich Trpišovský by se jevil jako ideální kouč pro klub Crystal Palace hrající Premier League. Měl by na anglickou ligu jako kouč?

„Toť otázka. Přiznám se, že nevím, jak je na tom Jindřich Trpišovský po jazykové stránce v tuto chvíli. Řekl bych, že je to obecně nejslabší stránka českých trenérů a důvod, proč se neprosazují v zahraničí. Tohle by jistě mohl být průlom. Kdyby se tak stalo a byl úspěšný, ukázal by cestu dalším našim trenérům.“