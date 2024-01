Barákova šance na EURO? Pro Neapol je „levná“ varianta, jako podmínka LM

Hodně se toho o něm loni namluvilo, bohužel se většinou neřešily jen výkony na hřišti. Rok 2023 bude zkrátka v kariéře Antonína Baráka spíše spojován s rozkolem mezi ním a českou reprezentací . Nyní je ale u kormidla Ivan Hašek a devětadvacetiletý záložník má šanci zabojovat o nominaci na EURO. Měla by mu k tomu pomoci změna klubu, podle italských médií jsou jednání o jeho odchodu z Fiorentiny do Neapole v pokročilé fázi.

Během první tiskové konference nového trenéra české reprezentace samozřejmě otázka na téma Antonín Barák padla. Ivan Hašek se pousmál a řekl: „Záleží především na něm, budeme s ním mluvit osobně. Je tu nový realizační tým a všichni kluci mají šanci se dostat do reprezentace. Dveře má otevřené, ale musí hrát, výkonnost je klíčová.“

Pro Baráka vzkaz na jednu stranu pozitivní, na jednu stranu negativní. Jako mnoho českých hráčů působících v zahraničí se totiž ve Fiorentině ocitl na periferii sestavy, zasáhl jen do 14 utkání a ve většině případů pouze z lavičky. 595 minut rozhodně není číslo, kterým by si měl říct o nominaci.

I proto řeší ofenzivní záložník přesun a naštěstí pro něj se naskytla ideální příležitost. Zájem o hráče totiž obnovila Neapol, kam měl Barák namířeno z Verony už před rokem a půl. „Měl jsem osobní setkání se sportovním ředitelem, už to bylo prakticky hotové, bohužel se ale nakonec vše zkomplikovalo. V tu chvíli jsem byl hrozně naštvaný,“ přiznal zpětně příbramský odchovanec.

Přestup k úřadujícímu mistrovi ligy? Pro hráče, jehož akcie jdou momentálně spíše dolů, to vypadá jako jackpot. Ale opravdu jen na první pohled, Neapol se při obhajobě v probíhající sezoně Serie A ohromně trápí a je až na osmém místě. Fiorentina naopak ze čtvrté pozice útočí na účast v Lize mistrů. Ale pozor, oba kluby dělí jen tři body!

Jednání se podle italských médií, především podle římského Corriere dello Sport, vyvíjejí nadějně. První nabídku na hostování s opcí sice „Fialky“ odmítly, jihoitalská strana ale věří, že Barák brzy bleděmodrý dres obleče.

Fiorentina požaduje, aby byla součástí zápůjčky i klauzule o povinném odkupu, Neapol ji chce podmínit kvalifikací do Ligy mistrů. Celková výše odstupného by se měla pohybovat kolem 7 milionů euro (asi 170 milionů korun), což je asi o 5 milionů korun méně, než za kolik přicházel do Florencie z Hellasu Verona.

K tomu, aby jednání dosáhla zdárného konce, rozhodně pomáhá i fakt, že zástupci obou klubů se v současnosti kvůli vzájemnému zápasu semifinále italského superpoháru (Neapol - Fiorentina 3:0) nachází v Saúdské Arábii. Barák měl navíc předběžně návrhu smlouvy ze strany Neapole říct své „ano“.

„Partenopei“ vidí v hráči relativně levnou a především v Itálii ozkoušenou variantu do své zálohy. Tam letos výkonnostně tým Waltera Mazzariho tlačí bota asi nejvíce, polský reprezentant Piotr Zieliński navíc už údajně jedná o angažmá v Interu Milán, kam by se přesunul v létě po konci smlouvy. A Barák zase vidí v Neapoli možnost hrát ve velkém klubu a ukázat, že může být pro český nároďák stále platným hráčem.

„Jsem otevřený, nikdy jsem reprezentaci neodmítnul. Já jsem k dispozici,“ řekl v listopadu novinářům. Ivan Hašek s Barákem ještě nemluvil, ale pokud začne český záložník pravidelně nastupovat za tým italského mistra, bude mít rozhodně o čem přemýšlet. V konečném součtu by to na mistrovství Evropy mohlo být zajímavé eso v rukávu.