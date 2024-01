Co se dělo po pádu Petry Vlhové v Jasné? Znepokojivé svědectví z nemocnice!

Ta otázka zajímá celé sportovní Slovensko. Jak dlouho přesně bude mimo svahy hvězdná lyžařka Petra Vlhová (28) poté, co na domácí půdě v Jasné utrpěla hrozivý pád? To se zatím nedá konkrétně určit. Na povrch ovšem prosákly informace o dění v nemocnici chvíli po děsivém úrazu.

Patnáct vteřin. Tak krátce trvala jízda slavné slovenské lyžařky Petry Vlhové během obřího slalomu v rámci Světového poháru, který se tentokrát konal v Jasné. Následoval hrůzostrašný pád, který zastavila až ochranná síť. Výsledek? Poškození vazů v pravém koleni, silný úder do hlavy a naražené rameno. „Koleno je oteklé, úpony v něm jsou poškozené, ale míra poškození není jasná,“ prozradil podle slovenského serveru Šport24 Richard Galovič, mediální manažer Vlhové.

Následoval přesun vrtulníkem do nemocnice v Ružomberku, kam měli Vlhovou doprovodit nejen dva členové jejího týmu, ale také její přítel Michal Kyselica. „Petra a její lidé, kteří s ní přišli do nemocnice, byli po prvních vyšetřeních rozhození. Dá se říct, že z toho měli hrůzu. Dokonce až tak, že se plakalo,“ citoval web Šport24 zaměstnankyni nemocnice, která si přála zůstat v anonymitě.

Podle odhadů by mohla zlatá olympionička chybět na trati šest až osm měsíců. Údajně je ale ve hře i ta nejhorší varianta. Konkrétně konec kariéry! „Podle toho, co jsem zaslechla, tak to s Petrou nevypadá dobře,“ řekl zdroj z prostředí nemocnice v Ružomberku a pokračoval. „Prý mají podezření, že jí dokonce hrozí konec kariéry. Možná se už nepostaví na lyže jako profesionálka,“ dodal znepokojivě.

Mnohem optimističtější zprávy má známý lékař Roman Fano. „Myslím si, že případný konec kariéry ve hře není. Lyžaři mají svaly připravené na obrovskou zátěž,“ uklidňoval Fano situaci podle Šport24.

Své si ke zranění Vlhové řekl i její kouč Mauro Pini, který mimo jiné uvedl, že vyšetření proběhlo v pořádku. „Petra je velmi spokojená s konzultací. Přesně ví, co má očekávat a co bude následovat. Nejdůležitější věc, kterou by měla veřejnost vědět, je fakt, že diagnóza je potvrzená. Vaz v koleně Vlhové je roztrhnutý. Musí tedy na operaci. Problémy ale mohou být i s meniskem. Nicméně tohle odhalí až samotná operace,“ uvedl podle slovenského webu.