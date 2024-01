Krejčíková končí na Australian Open ve čtvrtfinále. Slaví naopak Macháč

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Aryně Sabalenkové se vstup do zápasu s Barborou Krejčíkovou povedl • ČTK / AP / Louise Delmotte

Aryně Sabalenkové se vstup do zápasu s Barborou Krejčíkovou povedl • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Barbora Krejčíková se do semifinále Australian Open nepodívá. Česká tenistka a turnajová devítka nestačila ve čtvrtfinále na obhájkyni titulu a druhou hráčku světového žebříčku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, v Areně Roda Lavera prohrála 2:6 a 3:6. Do semifinále naopak ve čtyřhře postoupil Tomáš Macháč, jenž s čínským spoluhráčem porazil poměrem 6:3 a 6:1 krajana Adama Pavláska a Ariela Behara z Uruguaye.

Osmadvacetiletá Krejčíková prohrála se Sabalenkovou šestý vzájemný zápas a čtvrtý v řadě. V duelu nedokázala čelit útočnému tenisu soupeřky, přišla šestkrát o servis a prohrála za hodinu a 11 minut. Nevyužila tak šanci dostat se do prvního grandslamového semifinále ve dvouhře od Roland Garros 2021, které ovládla.

O tři roky mladší Sabalenková postoupila do šestého grandslamového semifinále za sebou. Na turnaji zatím neztratila ani set a prohrála jen 16 gamů.

V semifinále čeká Gauffová

Americká tenistka Cori Gauffová postoupila do semifinále Australian Open. Martu Kosťukovou z Ukrajiny ve čtvrtfinále porazila 7:6, 6:7, 6:2 a o finále si úřadující šampionka US Open zahraje s obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Gauffová odehrála zápas jako na houpačce. V prvním setu prohrávala 1:5, ale nakonec uspěla 8:6 v tie-breaku. Ve druhé sadě naopak čtvrté hráčce světového žebříčku nestačilo vedení 5:3 a zkrácenou hru pro sebe získala poměrem 7:3 Kosťuková.

Rozhodující set už ale patřil Gauffové, která vyhrála i desátý zápas v sezoně. V semifinále narazí v repríze finále loňského US Open na Sabalenkovou, se kterou má bilanci čtyř výher a dvou porážek.

„Bojovala jsem a nechala jsem na kurtu všechno. Nehrála jsem dobře, něco tomu chybělo a nešel mi ani servis. Prostě jsem se jen snažila vyhrát další game. S Martou to jsou vždycky těžké zápasy,“ řekla devatenáctiletá Gauffová.

Jednadvacetiletá Kosťuková po vyřazení věří, že do semifinále úvodního grandslamu sezony projde alespoň její krajanka Dajana Jastremská, kterou ve čtvrtfinále čeká Linda Nosková. Jejich zápas je v Melbourne na programu ve středu.

„Doufám, že se nám bude dařit především na velkých turnajích, které jsou mediálně sledované,“ prohlásila Kosťuková. „Lidé nesmí zapomenout,“ nepřímo poukázala na stále trvající ruskou invazi na Ukrajinu.

Válka se mladé tenistce připomenula i těsně před zápasem s Gauffovou, když se dozvěděla o dalším raketovém útoku na Kyjev. Napsala proto známým, jak jsou na tom. „Odepsali, že chvíli sledují skóre mého zápasu a chvíli rakety,“ řekla Kosťuková.

Macháč je v semifinále čtyřhry

Český tenista Tomáš Macháč si na Australian Open zahraje semifinále ve čtyřhře. Spolu s Číňanem Čang Č'-čenem ve čtvrtfinále porazili 6:3, 6:1 krajana Adama Pavláska a Ariela Behara z Uruguaye.

Třiadvacetiletý Macháč s o tři roky starším spoluhráčem potvrdili, že v Melbourne jsou ve formě a Pavláska s Beharem porazili za 61 minut. Na turnaji už mimo jiné vyřadili čtyřnásobné grandslamové šampiony Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho.

Pro Macháče a Čang Č'-čena je deblové semifinále největším úspěchem v dosavadní kariéře. O postup do finále si zahrají buď s druhou nasazenou dvojicí Matthew Ebden z Austrálie, Rohan Bopanna z Indie, nebo s argentinským párem Máximo González, Andrés Molteni.

Djokovič dvě výhry od 25. grandslamu

První hráč světa Srb Novak Djokovič postoupil na tenisovém Australian Open do semifinále a už jen dvě výhry ho dělí od 25. grandslamového titulu, kterým by znovu vylepšil svou rekordní sbírku. Úřadující šampion porazil turnajovou dvanáctku Američana Taylora Fritze 7:6, 4:6, 6:2, 6:3.

Šestatřicetiletý Djokovič porazil Fritze i v devátém vzájemném utkání. Duel ovládl za necelé čtyři hodiny, zaznamenal 20 es a 52 vítězných míčů. Na tvrdých kurtech v Melbourne vyhrál v singlu už 33 zápasů v řadě a vyrovnal rekordní sérii Moniky Selešové v takzvané Open éře. V cestě za jedenáctým titulem z Australian Open narazí Djokovič v semifinále na Itala Jannika Sinnera, nebo Rusa Andreje Rubljova.

„V prvních dvou setech jsem docela trpěl, protože Taylor hrál výborně. Bylo to fyzicky a psychicky vyčerpávající,“ řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič, který postoupil do rekordního 48. grandslamového semifinále. „Bude to tam ale těžké, protože oba hráči jsou ve skvělé formě,“ doplnil.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Fritz (12-USA) 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

Muži čtyřhra - čtvrtfinále:

Čang Č'-čen, Macháč (Čína/ČR) - Behar, Pavlásek (Urug./ČR) 6:3, 6:1.

Junioři dvouhra - 2. kolo:

Brunclík (11-ČR) - Gusic Wan (Brit.) 6:4, 6:2.

Ženy dvouhra - čtvrtfinále:

Gauffová (4-USA) - Kosťuková (Ukr.) 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2.

Juniorky dvouhra - 2. kolo:

Valdmannová (ČR) - Perpapechinová (Běl.) 6:4, 6:0,

Nilssonová (Švéd.) - Kovačková (7-ČR) 6:4, 1:6, 6:4,

Grantová (9-USA) - Paštiková (ČR) 3:6, 6:2, 6:3.