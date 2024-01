Báječná jízda tenisové teenagerky Noskové skončila ve čtvrtfinále: Miliony a smutno!

Mohla si spokojeně sednout a přepočítat finanční bonus 9 milionů kaček za čtvrtfinálovou účast na Australian Open. To ale není její styl. „Je mi smutno,“ přiznala po životním turnaji Linda Nosková (19).

Právě skončila na raketě Dajany Jastremské (23). Ukrajinka se po triumfu 6:3, 6:4 stala v historii teprve pátou hráčkou z kvalifikace, co na grandslamu postoupila mezi nejlepší čtyřku. A první, která na turnaji našla recept na kometu z Valašska.

„Bylo vedro a míče dneska létaly opravdu svižně. Ona hrála rychle, to já měla pocit, že nejsem stoprocentně na kurtu,“ posteskla si Linda, jež do zápasu postoupila po skreči Svitolinové.

Možná právě to jí nabouralo rytmus. Nečekaně měla dva volné dny a… „A dnes jsem se do toho od začátku nemohla dostat,“ pokrčila rameny. „Nehrála jsem tak, jak umím, a ona to měla všechno pod kontrolou. Někdy máte dobrý den, jindy ne. To se stává,“ dodala.