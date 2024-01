Smutná Nosková: Nic mi nevycházelo, předchozí skreč mi moc nepomohla

Když odcházela z Laverova stadionu, tvář si schovala do ručníku. Z prvního grandslamového čtvrtfinále kariéry se Linda Nosková se zlou potázala. Ukrajinské kvalifikantce Dajaně Jastremské podlehla 3:6, 4:6 za pouhých 78 minut a po výkonu, jenž přemožitelku světové jedničky Igy Šwiatekové nemohl těšit. Na rychlý tenis 93. hráčky žebříčku nedokázala reagovat, trefila pouze 6 vítězných míčů a spáchala 21 nevynucených chyb.

V zatím největším duelu kariéry hrála devatenáctiletá rodačka ze Vsetína pod své možnosti a dobře to věděla. Přesto byla její mise u protinožců víc než úspěšná. Na semifinále z Brisbane navázala účastí mezi nejlepší osmičkou při Australian Open, sezonu rozjela bilancí 8:2 a v žebříčku se vyšvihne na kariérní maximum – 30. místo. Tím se však na tiskové konferenci nekonejšila. „Teď mám spíš negativní pocity, jsem smutná,“ pravila česká hráčka.

V čem byl dnes největší problém?

„V porovnání s předchozími dny bylo velké horko, míče v něm opravdu létaly rychle. A stejně tak rychle hrála ona. Já naopak měla pocit, že nejsem stoprocentně na kurtu. Možná to bylo tím, že jsem v podstatě předchozí zápas nehrála (Svitolinová skrečovala za stavu 0:3), takže jsem měla dva volné dny. Nezvládla jsem se od začátku mentálně dostat do zápasu. Ona od startu vedla a kontrolovala ho.“

Před utkáním jste byla mírnou favoritkou. Ukázalo se opět, jak je ženský tenis nevyzpytatelný?

„Zvlášť na grandslamech vidíme řadu překvapení. Když jedna z nás hraje svůj nejlepší tenis, může řadu soupeřek včetně mě porazit. Někdy máte dobré dny, někdy přijdou horší. Dnes jsem nehrála nejlépe, ale to se stane.“

Zaskočilo vás, že úroveň výkonu Jastremské za celý zápas nepoklesla a vy jste si nevytvořila šanci se do utkání vrátit?

„Čekala jsem těžký zápas, jenže sama jsem vůbec nehrála to, co jsem měla. Nechci říct, že jsem jí zápas ulehčila, ale nedala jsem moc es ani vítězných míčů. Ničím jsem si nepomohla, utkání jsem jí ani nezkomplikovala.“