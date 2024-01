Maminka Noskové: Nejradši by šla pryč... Úspěch? Brečeli i tvrdí chlapi

Už jste dnes byla s Lindou v kontaktu?

„Linda má samozřejmě spoustu starostí a povinností. Ať už prohraje nebo vyhraje, je to vždycky stejné. Musí do sprchy, na tiskovky, do fitka, najíst se… Ty tiskovky jí vůbec nezávidím, protože i když teď prohrála, musí je absolvovat taky a přede všemi vykládat, jak se cítila. S Lindou obecně na turnajích zase tolik v kontaktu nejsme. Že bychom si volaly každý den, to určitě ne. Já vlastně ani nevím, co bychom si měli říkat. Vždyť ji denně vidíme v televizi. Telefonáty vždy raději necháváme na ní. Nikdy nevíte, v jaké situaci ji zrovna zastihnete. Má svůj program a problém je i časový posun.“

Jak myslíte, že ustojí nyní mediální pozornost?

„Teď se o ní baví i světoví tenisoví experti jako třeba Max Wilander. Hodně samozřejmě udělalo to, že vyhrála nad světovou jedničkou. Swiateková postoupila do třetího kola přes Collinsovou. Kdyby Linda vyhrála s Collinsovou, určitě by kolem ní nebyl tak velký humbuk. Teď to opravdu řeší i lidé, kteří se o tenis běžně zase tolik nezajímají. V tomhle ji tedy docela lituju. Nedovedu si to představit, jak to prožívá. V prosinci se účastnila vyhlašování Zlatého kanára (předávání tenisových ocenění), kde měla pár minut mluvit. Moderátoři se jí už smáli a dopředu říkali, že ji potrápí otázkami, protože už ví, jaká je – nejradši by byla, kdyby nic říkat nemusela a mohla jít pryč. V tomhle si myslím, že se nikdy nezmění. I kdyby byla slavnější, bude se chovat pořád stejně.“

Bylo ve hře, že byste jela na Australian Open společně s Lindou?

„Absolutně ne. A proč taky. Má trenéra, s kterým tam funguje. My s manželem bychom tam byli jen rušivý element. Přes den má tréninky, kondiční cvičení… Nechceme jí zbytečně komplikovat režim. Je pravda, že jsme loni byli třeba na Roland Garros, ale to jsme bydleli někde jinde a na zápasy jsme pak jezdili po vlastní ose. Dost času na to, abychom byli spolu, máme v Přerově. Tady vedeme normální život. Na turnaji ale není potřeba, abychom asistovali.“

Býváte nervózní, když Linda hraje?

„Já jsem v klidu, už jsem za tu dobu zvyklá. Manžel je z toho ale pořád dost na nervy. Ten se neovládá a strašně to prožívá. Nicméně na konci zápasu jsme pak vždycky oba unavení, jako bychom to za ni hráli sami. Vždycky to s člověkem otřese. To ani nemluvím o tom, když Linda vyhrála s Igou Swiatek.“

Jak to v tu chvíli vypadalo u vás doma?

„Já jsem brečela. Brečeli ale i další, daleko tvrdší chlapi. Psali mi trenéři, starosta, kamarádky… Všichni to obrečeli, protože tohle nikdo nečekal. Byly to silné emoce. Tohle je prostě grandslam, tady je i první kolo strašně emotivní. A dojít tak daleko, jak se to povedlo Lindě, je něco neskutečného. To máte srdce opravdu až někde v krku.“

Tenisoví experti na Lindě oceňují klidnou hlavu.

„Klidná hlava se teď ukazuje jako extrémně důležitá. Ona taková byla vždycky. Odjakživa byla strašně klidná a flegmatická. Ji nerozhodilo nikdy nic. I kdyby hořel barák, ona si dohraje ještě hru na počítači. Je taky poměrně introvertní. Raději bude vždycky sama a v klidu.“

Po kom tuhle povahu má?

„Po manželovi ani mně to nebude. Možná je to dané i způsobem, jakým jsme vždycky žili. Bydleli jsme v domečku na samotě v rekreační oblasti, kde lidé jezdí v podstatě jen na léto. Linda nevyrůstala se žádnými sourozenci, vždycky jsme byli jen my dva dospělí a ona. Když pak začala s tenisem, byl to jen tenis, škola, domů a tak pořád dokola. Hodně času tedy trávila sama. Kdybychom žili někde v činžáku ve městě, možná by to bylo jiné. Spíš si ale myslím, že to má v sobě zakódované geneticky a, že jí ten způsob života na samotě díky tomu seděl. Nikdy neřekla: já bych chtěla víc kamarádek, chtěla bych jít do kina, ale nemám s kým… Vždycky se radši sama zašila do pokojíčku a tam si dělala to své.“

Má Linda kromě tenisu nějaké koníčky?

„Ten den tak rychle uteče, že málokdy je na něco dalšího čas. Dopoledne má dvě hodiny trénink, pak ještě kondice, oběd, pak si dáme kafíčko a trošku pokecáme, sprcha, další dvě hodiny tenisu a zase kondice. Domů se většinou dostane až kolem pěti hodin. Do toho musí něco nakoupit, vyprat… Je to opravdu náročné. V bytě má ale třeba gramofon, ke kterému si teď nakoupila desky, takže občas poslouchá. Taky si koupila kytaru a zkouší si brnkat podle internetu. Když má volno nebo je nějaký pohodovější den, jdeme spolu na večeři nebo do kina. Až přiletí z Austrálie a odpočine si, přijedeme s manželem za ní do Přerova a určitě někam vyrazíme a všechno si popovídáme.“

Lindu s její povahou asi neužije na nějaké velké oslavy, že?

„Vůbec. Když měla dělat osmnáctiny pro trenéry a další lidi z klubu, tak tam jen seděla a moc toho nenamluvila. Všichni ostatní se bavili a ona si tam jen objednala večeři. Není to ten typ, který by musel být všude. Je taková plachá, kor když se s ní všichni chtějí fotit. Pamatuju si, když vyhrála juniorské Roland Garros a přijela do Přerova s tím talířem pro vítězku. Zrovna se tu konala tenisová akce, na kterou se tradičně sjíždí různí hudebníci a herci. Všichni se s Lindou tenkrát chtěli fotit. Chtěli fotku samostatně s ní a pak ještě ve skupině s někým další. Bylo toho strašně moc a nekončilo to. Linda pak už chtěla jen jít domů a mít ten svůj klid, jak to má ráda.“

V minulosti Lindu trénovala česko-švýcarská trenérka Melanie Molitorová, maminka Martiny Hingisové. Jste stále v kontaktu?

„Už samozřejmě ne tak často. Melanie už netrénuje, a pokud vím, věnuje se spíš vnučce. Na Vánoce, na narozeniny a když Linda vyhraje nějaký významný zápas, tak si píšeme. Psala mi i poté, co Linda porazila Igu. Napsala doslova, že je Linda chytrá hráčka. Loni na podzim hrály naše hráčky Billie Jean King Cup proti Švýcarsku. Linda tam shodou náhod hrála proti hráčce, kterou Melanie v minulosti také trénovala. To jsme si pak volaly a mluvily snad tři čtvrtě hodiny.“