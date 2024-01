Řežba v derby K+S. Vztek Siniakové, pak jásala. Chladné podání rukou

Už se zdálo, že Barbora Krejčíková beze slov vyšle ke Kateřině Siniakové otázku: Neudělala jsi náhodou chybu? Pár měsíců poté, co její bývalá parťačka iniciovala rozchod páru sedminásobných grandslamových šampionek, se ty dvě střetly ve čtvrtfinále Australian Open. Byla to tuhá řežba na dvě a půl hodiny s velkým obratem. Siniakové už tekly nervy, když spolu s domácí světovou jedničkou Storm Hunterovou prohrávaly 1:4 ve třetí sadě. Svým temperamentem však dokázala vybudit česko-australský pár k velkému obratu a triumfu 4:6, 7:5, 6:4. U sítě za to sklidila jen chladné podání ruky od Krejčíkové…