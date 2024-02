Salákovi na Bali: Kočičí mazlíček jim pořádně zatápí!

Vypadá tak roztomile, že mu lze jen těžko odolat! Rodina brankáře Alexandra Saláka (37) se vydala na Bali, kde našli nového člena rodiny. Ve vile jim už pár dní dělá společnost čtyřnohý chlupáč, který se podle všeho po konci dovolené vydá se Salákovými do Česka. Malé kotě teď ale pořádně zkouší, co jeho nová rodinka vydrží!

Mít šest dětí je sice pořádný zápřah, ale limity jsou od toho, aby se posouvaly. V tomhle nastavení nejspíš momentálně funguje bývalý reprezentančí brankář Saša Salák s manželkou Míšou. Na Bali totiž nejenže přicestovali se svými dětmi, přičemž nejmladšímu Marvinkovi je teprve pár měsíců, ale navíc se ujali ještě kočičího mimina.

Roztomilá černá kočička sice velmi rychle získala srdce hokejové rodinky, ale podle útrap, které popsala Míša to vypadá, že nový domácí mazlíček pořádně klame tělem a své nové páničky rozhodně nešetří.

„Od osmi hledáme podle smradu kočičí h*vno po vile. Po třech hodinách jsme ho našli,“ oznámila Míša na sociálních sítích. „Uf, můžu jít spát,“ oddechla si. „Ze mě se ten kočičí člověk stává opravdu velice pomalu. Přemýšlím nad tou drahou sedačkou doma, koukám na kočku, jak nám tady devastuje křeslo, poslouchám hlasovku od kámošky, která si domů vezla dvě kočky a stálo jí to jako Maledivy… A říkám si, stojí tě ty tvoje děti málo?“ zamýšlela se půvabná manželka bývalého brankáře Sparty, Jaroslavle nebo Petrohradu.

„No a pak mi zavrní u hlavy, že jo. Ale pořád vidím fakturu za naši pražskou sedačku! Nezapomínám na ni!“ podělila se blondýnka o své myšlenky. Vzápětí ukázala, že ani na Bali to nejde bez práce, které se její muž věnuje po večerech. „A pracuje a pracuje. To je tak, když potřebuješ pracovat až když je doma klid. A to skoro nikdy není, že jo. Jedině, když už všichni spí!“ pravila maminka šesti dětí.

„Jedenáct a konečně to klaplo, jen kočka dělá bordel,“ připomněla sžívání se se zvířetem, které se u rodinky usadilo. „A já… já pardám únavou. A to v půl šesté nevstávám na serf, jako někdo. A saša pracuje dál,“ pochválila vytrvalost svého muže.