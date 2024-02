Jandač: Kovář musel Rusům stačit i v hospodě. Růža v repre? Proč ne...

Co říkáte sázce na Růžičku po šesti letech?

„Říkám si, proč ne? Růža je kluk se stabilní výkonností a renomovaný střelec, což v Třinci prokazuje každým rokem. Navíc je v týmu lídrem, nechybí mu zarputilost, díky níž dokáže strhnout ostatní. Důležité je, že neztrácí na rychlosti, stále ho zdobí dobré bruslení a i díky tomu se Radimovi Rulíkovi hodí do herního stylu. Pro mistrovství světa má potřebu vyzkoušet kluky, kteří tohle v sobě mají, a Praha nebude jednoduchá. Růža má v tomhle směru něco za sebou. Proč ho tedy nevyzkoušet.“

Dokážete odhadnout, jak obstojí v přechodu z extraligového levelu na mezinárodní? Na všechno bude mít méně času.

„Podle mě se s tím popasuje. Otázkou je, jaké k sobě dostane spoluhráče. Jisté je, že potřebuje hrát první přesilovku. V Třinci má vedle sebe Dana Voženílka, jen si nejsem jistý, jestli Vožuch je přesně ten typ hráče, který by mu seděl i v nároďáku. Jasně, v Třinci je tahle lajna s Nestrašilem dominantní, perfektně si rozumí. V extralize se doplňují perfektně, Andrej sice nemá až takový pohyb, ale má výborné ruce, perfektní čtení hry. Dost často to však bývá tak, že na mezinárodní scéně to funguje trochu jinak, proto říkám, že Růža s Voženílkem toho třeba tolik neodehrají. Záleží na Radimovi. Předpokládám, že Růža dostane dva ze tří zápasů, což taky není kdovíjak velký vzorek. Ohledně Prahy pak bude záležet na kempu před mistrovstvím.“

Máte odpověď na otázku, proč Martin Růžička na šampionáty nejezdil? Jeden argument může být, že v posledních čtyřech letech hrál o titul, kempy reprezentace už byly prakticky u konce.

„Po mně přišli další trenéři, ale nevím, jaké k tomu měli důvody. Možná měl Růža i nějaké zranění, mohl být unavený, nevím. Každopádně je to hráč s velkými zkušenostmi, bude to hodně na něm, ale i na jeho roli. Aby ze sebe vytáhl to nejlepší, potřebuje k sobě i kvalitní spoluhráče.“

Velké zkušenosti máte i s Janem Kovářem, pod vámi reprezentoval poctivě, jen se z devíti šancí na medaili neujala jediná. Jste pro pokračování?

„Honza pode mnou odehrál spoustu turnajů, je to stylově úplně jiný typ hráče než Růža, byť oba jsou velmi produktivní. Pro mezinárodní scénu ho vždycky trochu limitoval pohyb, ale uběhla už spousta času a i Honza hodně vyzrál. Když přišel do Ruska (2013), musel držet krok s Mozjakinem a Zaripovem. V hokeji, ale i v hospodě. Kdyby s nimi obojí nevydržel, hrát by s nimi nemohl… Myslím, že ho to postupně dohánělo, a tak na sobě začal hodně pracovat. Aspoň, co vím. Každý hráč prochází vývojem, s věkem získáte zkušenosti a povědomí, co vaše tělo potřebuje, abyste byl dobrej. Což Honza poznal a v určité fázi kariéry se stal velkým profíkem.“

To by v Zugu neudělal podobně zvučnou kariéru jako v Magnitogorsku…

„Velice si ho tam považují. Ve švýcarské lize si vybudoval pozici hráče, kterého si velice váží. A takovou roli jen tak z ničeho nezískáte. Vím, že teď měl nějaké zranění, po přestávce se vrací do nároďáku a jsem zvědavý, jak na tom bude. Možná si od reprezentace potřeboval i trochu odpočinout. Po těch letech, kdy objížděl všechny akce a neměl pořádnou letní přípravu. Je otázkou, jakou bude mít chuť.“

A roli?

„Ano. Radim hraje bruslivý hokej, teď jde o to, jak mu do toho bude Honza sedět. Třeba vytvoří jednu pětku z hráčů, vyloženě hokejových, kteří nebudou až takoví bruslaři, ale hokejově budou mimořádní.“

Scházející rychlost nahradí myšlením.

„Určitě. Na druhou stranu, pak máte metry a kilometry bruslení, které neošidíte. To samé startovací rychlost. A dnešní hokej je hodně o rychlosti.“