Kouč o Mikyskovi: Noha jako časovaná bomba. Nechceme, aby odjel na vozíku

Na mistrovství světa byla jeho nejlepším umístění 14. příčka z loňského šampionátu v Oberhofu. Tedy co se týká závodů jednotlivců. Olympijské hry se Tomáše Mikysky, vzhledem k jeho věku, zatím netýkaly. Ve středu to před domácím publikem v Novém Městě na Moravě vylepšil na desítku. Po zranění kolene v létě a nečekaně rychlém návratu je to opravdu životní výkon. Kouč mužů Michael Málek ale upozorňuje, že aby byl ještě lepší, bude muset o sebe pečovat, což se mu zatím nechce.

Co říkáte na Tomáše Mikysku?

„Je to závodník, který na tohle asi má kvality. Dokáže jet dobře na trati, dokáže přesně a dobře střílet, tady to potvrdil, sešlo se mu to. Možná můžeme zalitovat poslední rány (s čistou střelbou by byl celkově šestý), ale desáté místo bereme všema deseti. Hlavně z toho, co má Tomáš za sebou v této sezoně, je to úplná paráda.“

Věřil jste, že se po letním zranění dostane do formy?

„Teď jsme samozřejmě všichni šťastní, že se to povedlo. Ale na začátku byly obavy. Začal trénovat, šlo se do toho, ale byli jsme pak dost vystrašení, jestli se to neuspěchalo. Je však vidět, že noha mu funguje. Tomáš musí být důsledný, a pokud bude chtít závodit na takové úrovni, tak ho asi čeká každodenní cvičení. Což třeba nechce momentálně slyšet. Ale určitě to bude potřeba, protože se nejen o koleno bude muset víc starat. Ta noha je časovaná bomba. Už byla předtím (nešlo o Mikyskovo první zranění stejného kolene), bouchlo to a teď se to muselo spravovat a je třeba na to být opatrný.“

Mohl na tom teď být lépe, kdyby vydržel zdravý?

„Všichni kdyby se trefili a jeli rychleji, tak by na tom mohli být líp, možná to i vyhrát. Na kdyby se nehraje, stalo se. Tomáš v juniorech patřil k závodníkům, kteří byli jedni z nejlepších, na druhou stranu měl smůlu, že si nepřivezl medaili z juniorských let, vždycky byl od nich kousíček, jedna rána, zaváhání. To byla pro něj smolná léta. Ale víme, že patří k našim perspektivním sportovcům, nebojí se střelby, umí ji rychle, což je důležité. V hlavě to má nastavené trochu jinak, občas mu říkáme, že některé věci neřeší, na druhou stranu závodí s rychlostí a je to super. Teď gratulujeme, protože to bylo parádní.“

Za pár dnů mu bude 24 let. Má velkou budoucnost?

„Může být, pokud k tomu přistoupí správně. Některé věci trochu podceňuje, což třeba byla právě regenerace. Uvidíme, kam ho i ta noha pustí. Samozřejmě přejeme mu, aby to bylo co nejlepší a co nejdelší. Takové závodníky potřebujeme a musíme si přiznat, že jich nemáme moc.“

Ve čtvrtek se jede smíšená štafeta dvojic. Proč ji s Markétou Davidovou nejde právě Mikyska?

„Vybrali jsme Jonáše Marečka. Nestartoval ve stíhačce, protože se cítil nachlazený, ale už je v pořádku. A Jony se toho nebojí, střílí rychle i přesně, tak doufejme, že mu to vyjde a nebude na trati tolik ztrácet. Kluci, kteří ve středu závodili, toho mají plné hořáky. Kdybychom měli Tomáše využít do všech závodů, nebylo by to ještě dobré. Potřebujeme ho pošetřit, aby odsud neodjel na invalidním vozíku, ale odešel po dvou zdravých nohou.“