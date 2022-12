Kollerova exmanželka Hedvika: Strach o mámu!

Když se věci kazí, kazí se pořádně. Hedvika Kollerová to na vlastní kůži okusila o prvních Vánocích po rozvodu, kdy její mámu postihl infarkt. Namísto rodinné pohody tak byla ve strachu, jestli její maminka srdeční příhodu vůbec přežije...

Nejspíš věděla, že první Vánoce po rozvodu budou úplně jiné, ale netušila jak moc. Bývalá manželka slavného fotbalového dlouhána totiž během 24. prosince řešila starosti o maminku, kterou postihly vážné zdravotní komplikace.



„Bylo to na Štědrý den a měla jsem strach, že mi umře. První Vánoce bez Honzy, doma u mámy navařeno, ale ona sama v nemocnici, strach o její život a dárky pod stromeček v autě… Žádná hezká atmosféra,“ vzpomíná Hedvika.

Hedvika vyprávěla o své mamince v knize Ženy za zády • Foto Archív

I tuhle situaci nakonec zvládla (a máma taky). „Život je o tom, co vydržíš, ne, co si vysníš,“ ví teď Kollerová.

V knize Ženy za zády pohovořila také o samotném rozpadu manželství s českým fotbalistou. „Myslím si z vlastní zkušenosti, že by spolu lidi neměli být jenom kvůli dětem, že to není dobře. A kdybychom se spolu rozešli dřív, bylo by to lepší. Oba nás to poznamenalo. Oba jsme se obětovali stejně,“ popsala svůj úhel pohledu.