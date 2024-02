Exmanželka Jana Kollera Hedvika: Drahý život v ráji. O vyklízení vily v Monaku!

Vyvrací, že prodělá 10 milionů: Nejsem zas tak blbá... Malebný baráček u jihofrancouzského Vence chce Hedvika »střelit« za 40 milionů korun. Při pohledu na nabídky realitních kanceláří ovšem tahle částka praští do očí – vždyť podobné vily ve stejné lokalitě stojí o 10 »mega« více, na což ji upozornil i Blesk! Kollerová si ovšem stojí za svým. „Pod cenou ho rozhodně neprodávám. Tak blbá zase nejsem!“ zasmála se a čtenářům radí, že ještě do léta si mohou dům pronajmout přes platformu Airbnb. Cena za noc? 11 500 Kč! „Máte poslední možnost dorazit, je to nádherné místo!“ láká Hedvika.