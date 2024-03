Horner po kauze se sexuálním obtěžováním: »Oběť« promluvila!

Byla to právě ona, jejíž obvinění těsně před začátkem sezóny způsobilo pořádný poprask! Když byl šéf stáje Red Bull Christian Horner (50) nařčen ze sexuálního obtěžování, zdálo se, že nemá šanci tuto situaci ustát. Po interním vyšetřování ale vyšel z celé kauzy dobře, zůstal v čele mistrovské stáje a trest naopak padl na hlavu ženy, která celé obvinění vznesla. A údajná oběť se nyní podělila o svou situaci

Minulý měsíc musel Red Bull nechat vyšetřovat kauzu kolem svého šéfa Christiana Hornera poté, co byl obviněn ze sexuálního obtěžování. Na jeho konci se ale rakouská stáj postavila právě za svého bosse a po úniku pikantních textových zpráv intimního charakteru mezi oběma aktéry byla zaměstnankyně suspendována pro »nečestnost«.

Žena samotná sice podle všeho hodlá oficiálně zachovat mlčenlivost, ale je zřejmé, že s nejbližšími svou složitou situací probírá. Web DailyMail přinesl vyjádření její kamarádky, ze kterého je zřejmé, že údajná oběť je ze situace zoufalá. „Postupovala řádně, ale přesto ji suspendovali z práce, kterou miluje a ze sportu, ve kterém byla vysoce ceněna. Byl zřejmý nedostatek podpory a ona je zklamaná z toho, jak s ní zaměstnavatel zachází,“ popsala blízká kamarádka.

„Podívejte se, co se stalo. Stěžovala si, proběhlo údajně transparentní, nezávislé vyšetřování, Horner byl očištěn a ona pak byla suspendována,“ pravila přítelkyně s tím, že je potřeba klást otázky ohledně transparentnosti vyšetřování Red Bullu, který k suspendaci podle všeho sáhl v domnění, že za zveřejněním ožehavé konverzace se svým šéfem stojí právě ona.

„Kdo v Red Bullu byl pověřen zjištěním faktů? Kdo ve stáji měl přístup ke všem důvěrným materiálům, které byly použity? Kdo ve společnosti Red Bull činí všechna tato rozhodnutí a kdo ve společnosti Red Bull vyvíjí úsilí, aby zjistil zdroj těchto úniků? Nemůže se prostě smířit s tím, že podala stížnost a byla suspendována - jediné, co chce, je transparentnost procesu,“ popsala kamarádka údajné oběti.

Té se údajně po celé kauze dostalo velké podpory, kterou jí měl mimo jiné vyjádřit i otec Maxe Verstappena. Dostala také mnoho blíže neupřesněných nabídek, ale prozatím se rozhodla zůstat u mlčení a respektuje celý proces.

Zdroj z Formule 1, který se s dotčenou ženou zná pak web Daily Mail připomněl opomíjený fakt. „Podívejte, každý ví, že automobilové závody jsou sportem, kde dominují muži. Myslím, že fanoušci si budou klást otázku, co se v Red Bullu pokazilo, když žena, která vznesla obavy, bude suspendována za to, že je vznesla. To prostě není na místě. Jediné, co to udělá, je, že to odradí další ženy, které by mohly mít podobné problémy v F1, aby se ozvaly,“ míní zdroj.

Hornerova »oběť« se však prý hodlá proti rozhodnutí bránit a povolala do boje právníky. Mezitím stále sílí tvrzení o tom, že šéf stáje Red Bull Racing se jejího čela odporoučí ještě před závodem v Austrálii...