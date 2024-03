Lékař Vlhové popsal, co bude dál: Mohla za zranění menstruace?

Slovenská lyžařka Petra Vlhová (28) před startem sezóny nejspíš ani v nejhorším snu nepředpokládala, že začátek letošního roku bude tak krutý. V lednu ošklivě upadla na trati a z následků se vzpamatovává dodnes. Její lékař prozradil, co bude muset Petra před návratem na lyže podstoupit a přišel s překvapivou zprávou. Na zranění mohl mít podíl menstruační cyklus!

Vlhová se v únoru podrobila operaci na luxusní švýcarské klinice a momentálně je ve fázi rehabilitace. Prozatím se vše jeví tak, že by měla stihnout začátek nové sezóny.

„Po prvních šesti měsících bez lyží vyhodnotíme její koordinaci, sílu a psychiku a výsledkem je posudek, který nám poskytne dobrý náhled na její schopnost znovu nasadit lyže,“ vysvětlil lékař Oliver Siegrist pro web skiactu.ch.

„Od sedmého měsíce se sportovkyně věnuje volnému lyžování, aby znovu získala své pocity a sebedůvěru. V závislosti na úrovni svého komfortu se pak může vrátit mezi osmým a devátým měsícem,“ popsal standardní postup při návratu sportovců zpátky k závodění.

Petra Vlhová ale nebyla jedinou závodnicí, která v letošní sezóně havarovala. Zranilo se přibližně 32 lyžařů a více než polovina z nich byly ženy. Podle Siegrista může být na fině změna typu lyží i našlapaný program. Jenže v případě ženských závodnic ještě rizika přibývají. A na vině jsou hormony!

„Studie v lékařských publikacích ukazují, že z hormonálního hlediska skutečně existuje riziková zóna v předovulační a poovulační fázi, kdy dochází k oslabení vazivových struktur,“ připustil švýcarský ortoped.

„Pozornost musíme věnovat i kosterní stavbě ženy: Široká pánev a tendence mít nohy trochu více do písmene V. Víme také, že uvnitř kolena je jakýsi most, který tvoří oblouk a uvnitř tohoto je slavný přední zkřížený vaz. U žen je tento prostor omezený. Při vnitřním nebo vnějším pohybu může vaz narazit na stěnu a vést k prasknutí snadněji než u mužů, kde je více místa,“ popsal lékař, který si spolupráci s Petrou Vlhovou nemohl vynachválit.

„Když máte co do činění s vrcholovým sportovcem, ať už je to Petra, kterou jsem tak dobře neznal, nebo Lara Gutová-Behramiová, kterou jsem znal trochu lépe, všimnete si, že jsou to opravdoví profíci. Když jim říkám, že to musíme udělat takhle, řeknou mi, že jsem ten profesionál a že jejich úkolem je lyžovat,“ pochvaloval si vzorné pacienty Siegrist, který jedním dechem dodal, že s mladšími už to tak snadné není a většina z nich brzy spěchá zpátky na lyže...