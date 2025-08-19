US Open ONLINE: Siniaková přišla o parťáka, Sinner v mixu nenastoupí. V akci Muchová
Mix na US Open pro Kateřinu Siniakovou nezačíná dobře. Česká tenistka vytvořila dvojici s lídrem mužského singlového žebříčku Italem Jannikem Sinnerem, jenže ten v pondělí skrečoval finále v Cincinnati a potřebuje si dát pauzu. Je tak téměř jisté, že do mixu nenastoupí. Siniaková tak bude čekat, s kým v soutěži utvoří pár, a zda se vůbec zúčastní. Další Češka Karolína Muchová nastupuje po boku Rusa Andreje Rubljova. Zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
Jedenáctinásobná grandslamová šampionka v ženské a smíšené čtyřhře Siniaková se původně přihlásila s mužskou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru. Pak měla startovat se Sinnerem, jehož spoluhráčka Američanka Emma Navarrová se odhlásila kvůli účasti na turnaji v Monterrey.
Jenže i tahle dvojice se před startem soutěže rozpadla poté, co Ital odstoupil z finálového klání turnaje v Cincinnati proti Carlosi Alcarazovi. „Teď je nejdůležitější se zotavit. Budu připraven odevzdat všechno. Pár dní odpočinku, pak zpátky do práce a snad budu připraven,“ uvedl Sinner. Siniaková tak musí čekat, s kým pro mix utvoří pár, a zda se ho vůbec zúčastní.
Muchová s Rubljovem, kteří neměli do poslední chvíle zajištěnou účast, se nakonec vešli do turnaje na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku. České tenistce patří v pořadí WTA čtrnácté místo, Rubljov je jedenáctý.
Ve smíšené čtyřhře, která se hraje v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, figuruje šestnáct týmů. První a druhé kolo se uskuteční v úterý, semifinále a finále o den později. Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále. Ve hře je milion dolarů.