Zápas kariéry! Skvělý Krejčí při velkém obratu vyrovnal v NBA osobní rekord

Basketbalisté Atlanty se radují s Vítem Krejčím (vpravo) poté, co dal tři body • ČTK / AP / Jason Getz

Krejčí dosud v kariéře zaznamenal více bodů jen v nižší soutěži G-League, kde dal před měsícem 17 bodů, a pak v národním týmu, v kterém loni v létě nastřílel Estonsku 20 bodů. V NBA si připsal 16 bodů už předloni v dubnu v dresu Oklahoma City proti Los Angeles Clippers.

V pondělí zazářil zejména ve třetí čtvrtině, ve které táhl šňůru 12:0 a následně sám dal osm bodů v řadě. Atlanta se tak vrátila do zápasu, ve kterém ve druhé čtvrtině prohrávala už o 30 bodů. Boston, jemuž chyběl z opor jen rozehrávač Jrue Holiday, rázem nepřipomínal nejlepší tým soutěže. Atlanta toho využila a ve vyrovnané koncovce zápas rozhodl trojkou De'Andre Hunter deset vteřin před koncem.

„Nikdy se nevzdáváme. Soupeř na začátku trefoval těžké střely, my si ale říkali, že musíme pokračovat ve své hře a věřit si. Pak nám střely začaly padat a najednou jsme měli pocit, že cokoli uděláme, vyjde. Já sel v té třetí čtvrtině cítil skvěle a spoluhráči mě nacházeli ve volných pozicích,“ řekl Krejčí. „Soupeř vedl už o 30 bodů a vypadalo, že je hotovo. Ale našli jsme způsob, jak to zvrátit. Je to pro nás velké vítězství,“ dodal.

Český basketbalista k výhře přispěl i obranou hvězdného Jaysona Tatuma, který byl v dobré pohodě, když dal 37 bodů. Krejčí se ho pak rozhodl sám bránit, aby ho pomohl přibrzdit. „Chtěl jsem mu to ztížit. Je to skvělý hráč, ale chtěl jsem týmu pomoci v obraně. Vím, že jsem na hřišti hlavně kvůli obraně a ne kvůli útoku. A jsem rád, že mi trenér věřil a nechal mě bránit tak skvělého hráče, jako je Tatum. To pro mě hodně znamená,“ uvedl Krejčí.

Kariéru rodáka ze Strakonic přibrzdila zranění, ale v průběhu sezony se dostal do velmi dobré formy a nyní využívá absencí v sestavě Hawks, aby ukázal svůj potenciál. „Užívám si každou sekundu na hřišti. Nabrali jsme teď sebevědomí. Neřešíme, kdo nám v týmu chybí, a každý z nás se snaží předvést maximum. A až se všichni uzdraví, budeme ještě lepší,“ prohlásil Krejčí.

Obhájci titulu z Denveru zvítězili 128:103 nad Memphisem a ujali se vedení v tabulce Západní konference. Nikola Jokič k tomu přispěl 29 body, 11 doskoky a osmi asistencemi. Dallas vyhrál na palubovce Utahu 115:105 i díky triple doublu Luky Dončiče, který zaznamenal 29 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí.

Už desátou výhru za sebou má Houston, který porazil Portland 110:92 a dotáhl se v Západní konferenci na desátý Golden State, s nímž má shodný počet vítězství.

Výsledky NBA

Atlanta - Boston 120:118 (za domácí Krejčí 16 bodů, 6 doskoků, 2 asistence)

Chicago - Washington 105:107

Cleveland - Charlotte 115:92

Denver - Memphis 128:103

Houston - Portland 110:92

LA Clippers - Indiana 116:133

New York - Detroit 124:99

Sacramento - Philadelphia 108:96

San Antonio - Phoenix 104:102

Toronto - Brooklyn 88:96

Utah - Dallas 105:115