Slavný krasobruslař Pljuščenko: Zakopal válečnou sekeru!

V dobách jejich největší slávy byli Jevgenij Pljuščenko (41) a Alexej Jagudin (44) nesmiřitelnými soupeři. Ruské krasobruslařské legendy sbíraly jeden úspěch za druhým a o zlaté medaile často bojovaly právě mezi sebou. Jejich rivalita však v průběhu let vyprchala a první zmiňovaný nyní ocenil celoživotní práci svého staršího kolegy.

Přestože oba ruské veterány trénoval slavný kouč Alexej Mišin, odjakživa mezi nimi panovala obrovská rivalita až nenávist. Z velké části za to mohl fakt, že ve své době patřili k absolutní krasobruslařské špičce a několikrát se vzájemně připravily o cenné medaile. Jejich nejlegendárnější souboj se pak odehrál na Zimních olympijských hrách v Salt Lake City, kde Jagudin vybojoval zlatou medaili a za sebou nechal právě Pljuščenka.

Od té doby byl vztah mezi nimi velmi vypjatý a i po jejich konci v profesionálním sportu se skrze média a sociální sítě často pošťuchovali. Před třemi lety například Jagudin sdílel video z mistrovství světa ve Stockholmu, na kterém si Pljuščenko často upravuje vlasy a nařkl ho z toho, že se více než o svěřence stará o svůj účes.

Nyní se však karta obrátila a vypadá to, že oba olympijští vítězové pomalu nacházejí společnou řeč. Trojnásobný mistr světa Jevgenij Pljuščenko nedávno označil Jagudina jako vzor ne jen pro sportovce, ale také pro všechny ostatní lidi, čímž veřejnost velmi překvapil. „Žeňo, děkuji moc, konečně něco hezkého. Vždy jsem obdivoval, co jsi ve sportu dokázal. Jsem rád, že si to konečně docenil,“ reagoval Jagudin na Pljuščenkova vlídná slova.