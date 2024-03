Šermíři vybojovali vstupenku na OH. Nesmrtelná věc, líčí úspěch Beran

Přes favority až do Paříže. Čeští šermíři v Tbilisi zvládli dramatický boj proti elitní maďarské sestavě a probojovali se do finále. Senzační stříbrná medaile ze Světového poháru jim zajistila účast na letošní olympiádě, kde dvaatřicetiletý Jiří Beran plánuje medailové loučení. S nejlepšími osmi týmy budou zápolit i Martin Rubeš, Jakub Jurka a Michal Čupr.

„Už si to začínám uvědomovat. Probudil jsem se v posteli a hned jsem psal klukům, jestli vůbec vědí, co jsme o víkendu provedli,“ usmívá se Beran, když vypráví o úspěchu, díky kterému se už podruhé dostane na Hry.

Repete po první zkušenosti z Ria de Janeira 2016 nebylo zdaleka jisté. „Věděli jsme, že postup je možný, ale zároveň velmi náročný. Pravděpodobnost hrála proti nám,“ vypráví Beran. „Když jsme se dostali do TOP osmičky, přišel za námi trenér, proč nejsme spokojení. Měl pravdu, mohli jsme být. Museli jsme ale výš. Osmička je super na mistrovství světa, teď jsme se však hnali za postupem na olympiádu.“

Týden před zkouškou české sestavy získal start na Hrách i bronzový fleretista z Tokia. „Když se Alex (Choupenitch) kvalifikoval, spadl z nás všech trochu tlak a šermovalo se nám hned lépe,“ přiznává Beran. „Vědomí, že se český šerm dostal na Olympiádu, nám dalo klid. Je nám víceméně jedno, kdo z nás ho tam přinese. Hlavní je, aby tam byl,“ usmívá se a záhy zdůvodňuje dojetí z postupu. „Jsem hrozně rád, že olympiáda vyšla, protože budu v Paříži končit. Loučení pod pěti kruhy je snem asi každého sportovce, a tak jsem byl z postupu trochu naměkko.“

Snadný rozjezd proti slabším Uzbekům pomohl moderním rytířům z Čech dostat se do závodního tempa. V druhém kole čekala první zkouška, Korejci. „Měli v týmu olympijského vítěze a dalšího šermíře, který se už chystá do Paříže. Při posledním vzájemném střetu jsme je překvapivě s přehledem porazili, takže jsme si mysleli, že se na nás pořádně připraví. My jsme ale šermovali takticky, nabrali vedení, které už nedokázali zvrátit,“ popisuje spokojeně Beran.

Další zkouškou českých kordů byli držitelé třetího místa světového žebříčku. Pro páté Čechy byl štafetový duel s Maďary velkou zkouškou. Nestačila ani celá tři dějství. „Patří mezi nejlepší šermíře světa. Olympiádu měli jistou, ale i tak šermovali úplně na plný pecky. Bylo to hrozně těžké,“ vzpomíná veterán z Ria. „Vedli celý zápas, což je o to těžší, protože jsou mistrní v defenzivě a trestají každou chybu. Nakonec jsme nastupovali se ztrátou pěti dotyků, ale nervozitu jsem vůbec necítil. Nepřipouštěl jsem si, že bychom byli ztracení. Kuba pak během čtyřiceti devíti sekund otočil skóre, vedli jsme o dva. Maďar znovu zabral, vyrovnal stav a šlo se do prodloužení.“

Dramatické bodnutí rozhodlo o postupu a silnějším pocitu naděje na postup do Paříže. „Měl jsem zavřené oči a usilovně jsem si přál, ať to padne. Kuba soupeře naprosto neuvěřitelně trefil a posunul nás do TOP čtyřky,“ těší se při vzpomínce Beran a líčí tlak před semifinálovým kláním: „Věděli jsme, že by nám třetí ani čtvrté místo k postupu nestačilo. Kazachy jsme zkrátka museli porazit.“

Na cestě do finále pomáhali šermířům i bojovníci v kimonech. „Je vždy těžké, aby o našich turnajích, evropských nebo světových, někdo věděl. Takže to bylo skvělé,“ vzpomíná Beran na podporu českých judistů. „Měli tam zrovna soutěž, tak nás šli podpořit a byli z našeho úspěchu opravdu šťastní. Den jsme pak završili společnou večeří.“

„Moc si nedokážu představit pohled zvenčí. Pro nás je to nesmrtelná věc, která v nás bude dlouho žít,“ vypráví šťastný šermíř. „Byli také dojatí. Musím říct, že nás podporovali úžasně. Strávili s námi v hale celých dvanáct hodin, takže jim patří velké díky. Myslím, že i jejich fandění nás hodně hnalo, protože řvali o sto šest,“ směje se.

Možnost na vzájemnou podporu budou obě výpravy mít už v létě při sváteční příležitosti. Zkušený šermíř Beran věří v šanci na zisk cenného kovu. „Na Olympiádu postupuje jen osm týmů. V kordu se může stát úplně vše. Když kouknete na statistiku, uvidíte, že tam s každým dokážeme svést vyrovnaný boj,“ soudí a vyslovuje přání: „Nechci první zápas s Francií, protože momentálně patří ke špičce a do karet jim může hrát domácí prostředí.“